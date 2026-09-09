Báo Thanh Hóa điện tử

Kết nối phát triển sản phẩm du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ Thời sự 18:31 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, tại Nghệ An, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết triển khai Thỏa thuận...

Đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện chính sách về doanh nghiệp, đất đai và kinh doanh bất động sản Thời sự 17:52 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Tình hình thực hiện và kiến nghị hoàn thiện Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Người dân Xa Mang chờ ngày an cư Đời sống - Xã hội 17:49 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra cuối tháng 8/2025, 34 hộ với 171 nhân khẩu ở bản Xa Mang (nay là bản Ngàm), xã Sơn Điện phải rời nơi ở cũ để tránh nguy cơ sạt lở. Vì vậy, hơn một năm qua, những căn lán tạm đã trở thành nơi trú ngụ của người dân...

Đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kinh tế 17:44 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga Đời sống - Xã hội 17:37 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động 9 công nhân cùng phương tiện nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga, phường Hạc Thành, thu gom khoảng 9-10 m3 bùn, rác.

Tối 9/9 Thanh Hóa đón không khí lạnh đầu mùa Môi trường 17:19 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khoảng đêm 9, rạng sáng 10/9, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Từ sáng sớm 10 đến hết ngày 11/9, Thanh Hóa có mưa rào và dông, khu vực phía Nam, Tây Nam cục bộ có nơi...

Danh sách các xã, phường có tỷ lệ giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất thấp Kinh tế 17:01 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nguồn thu tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu quan trọng của ngân sách cấp xã, góp phần tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân khoản thu này giữa các xã, phường...

72 dự án bị tạm dừng thực hiện, chấm dứt, thu hồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Kinh tế 16:56 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung rà soát, phân loại và quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tạo thêm dư địa cho phát triển. Với những dự án vi phạm, chậm triển...