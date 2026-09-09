Báo Thanh Hóa điện tử

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    (Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm...

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    Phạt đến 50 triệu đồng khi xử lý dữ liệu cá nhân chưa được chủ thể đồng ý

    Phạt đến 50 triệu đồng khi xử lý dữ liệu cá nhân chưa được chủ thể đồng ý

    (Baothanhhoa.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó, phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau:

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