Báo Thanh Hóa điện tử

(Baothanhhoa.vn) - Dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (xã Tân Ninh, Thanh Hóa) đang bước vào giai đoạn thi công với nhiều hạng mục quy mô lớn. Một diện mạo mới đang hình thành, hứa hẹn thu hút du khách thập phương đến chiêm bái.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng chính thức tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ 1/10/2026; Tiến Minh thắng chóng vánh ngày ra quân Vietnam Open 2026, Thùy Linh sẵn sàng chinh phục thử thách sân nhà; Mbappe lập kỷ lục, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 tại Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/9).
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 49/BCĐ-BNNMT ngày 8/9/2026 gửi ủy ban nhân dân 21 tỉnh, thành phố giáp biển, đề nghị chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, xã Hoằng Tiến huy động gần 1.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và Nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực ven biển.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, tại Nghệ An, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết triển khai Thỏa thuận...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Tình hình thực hiện và kiến nghị hoàn thiện Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
(Baothanhhoa.vn) - Sau trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra cuối tháng 8/2025, 34 hộ với 171 nhân khẩu ở bản Xa Mang (nay là bản Ngàm), xã Sơn Điện phải rời nơi ở cũ để tránh nguy cơ sạt lở. Vì vậy, hơn một năm qua, những căn lán tạm đã trở thành nơi trú ngụ của người dân...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Xí nghiệp Duy tu và Xử lý nước thải thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa huy động 9 công nhân cùng phương tiện nạo vét gần 100m cống tại ngõ 65, đường Dốc Ga, phường Hạc Thành, thu gom khoảng 9-10 m3 bùn, rác.
(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khoảng đêm 9, rạng sáng 10/9, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Từ sáng sớm 10 đến hết ngày 11/9, Thanh Hóa có mưa rào và dông, khu vực phía Nam, Tây Nam cục bộ có nơi...
(Baothanhhoa.vn) - Nguồn thu tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu quan trọng của ngân sách cấp xã, góp phần tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân khoản thu này giữa các xã, phường...
(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung rà soát, phân loại và quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tạo thêm dư địa cho phát triển. Với những dự án vi phạm, chậm triển...
(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả chấm điểm về giải ngân vốn đầu tư công tháng 8/2026 do Bộ Tài chính công bố, Thanh Hóa nằm trong tốp các tỉnh, thành phố có tốc độ giải ngân đầu tư công rất tốt, xếp thứ 17 trong số 34 tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả hoạt động 8 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, theo đó, phạt đến 50 triệu đồng đối với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau: