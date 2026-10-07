Giải quyết dứt điểm kiến nghị về đất trúng đấu giá sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của 2 công dân liên quan đến việc chưa được bàn giao trên thực địa diện tích đất trúng đấu giá từ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND xã Sao Vàng chủ trì giải quyết. Đến ngày 20/9/2026, việc xác định mốc giới, bàn giao đất cho công dân đã được hoàn thành, chấm dứt vụ việc kéo dài nhiều năm.

Ảnh minh hoạ.

Theo nội dung đơn, ông Trương Quang Sáng, thôn Cửa Trát, xã Sao Vàng và bà Lê Thị Hiệp, thôn Mục Sơn 1, xã Lam Sơn là những người trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực thôn Cửa Trát (trước đây thuộc xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, nay là xã Sao Vàng) từ tháng 11/2021.

Các công dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trong thời gian dài chưa được bàn giao đất trên thực địa, ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng đất và quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá.

Theo trình bày của các công dân, từ năm 2023 công dân đã nhiều lần gửi đơn, trực tiếp liên hệ với chính quyền cơ sở để đề nghị giải quyết. Trong năm 2026, công dân tiếp tục phản ánh, gửi đơn và nhiều lần liên hệ nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua theo dõi, tra cứu hồ sơ công việc, đây là lần đầu các công dân gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chuyển đơn và giao UBND xã Sao Vàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu có văn bản trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2026.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND xã Sao Vàng tập trung rà soát, xử lý, giải quyết đề nghị của ông Trương Quang Sáng và bà Lê Thị Hiệp. Ngày 10/9/2026, UBND xã Sao Vàng tổ chức làm việc với các bên liên quan, làm rõ hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ngày 20/9/2026, UBND xã Sao Vàng cùng đơn vị tư vấn đã xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho ông Sáng và bà Hiệp sử dụng theo quy định.

Đến ngày 30/9/2026, UBND xã Sao Vàng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời ông Trương Quang Sáng, bà Lê Thị Hiệp.

Như vậy, vụ việc tồn tại trong thời gian dài đã được giải quyết dứt điểm sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua vụ việc cho thấy, nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết trực tiếp của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trước khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, việc xem xét, xử lý tại cơ sở còn chậm, chưa dứt điểm, mặc dù công dân đã nhiều lần phản ánh, đề nghị giải quyết. Điều này cho thấy công tác nắm tình hình, trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền cơ sở trong giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân có thời điểm chưa thực sự sát sao.

Sau khi công dân gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh, việc chỉ đạo, giao rõ cơ quan chủ trì, yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền và ấn định thời hạn báo cáo đã tạo chuyển biến rõ rệt. Vụ việc được tập trung xử lý, hoàn thành việc xác định mốc giới và bàn giao đất cho công dân chỉ trong thời gian ngắn.

Qua đó cho thấy hiệu quả của sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với chính quyền cấp cơ sở phải nâng cao trách nhiệm, chủ động giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh đơn thư vượt cấp.

PV