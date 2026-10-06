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Giao thanh tra nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về “Nước sinh hoạt đục bẩn, người dân lo lắng”

Tiến Dũng
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5/10, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 21223/UBND-NNMT, giao thanh tra nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thọ Xuân.

Giao thanh tra nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về “Nước sinh hoạt đục bẩn, người dân lo lắng”

Ngày 5/10, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 21223/UBND-NNMT, giao thanh tra nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thọ Xuân.

Giao thanh tra&nbsp;nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về “Nước sinh hoạt đục bẩn, người dân lo lắng”

Nước sinh hoạt có màu đục bẩn tại thôn Xuân Khang, xã Thọ Xuân.

Giao thanh tra&nbsp;nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về “Nước sinh hoạt đục bẩn, người dân lo lắng”

Nước sinh hoạt bị đóng cặn sau khi xả ra chậu.

Tại công văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường có ý kiến chỉ đạo: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thanh tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/10/2026.

Trước đó, ngày 4/10, Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát sóng phóng sự “Nước sinh hoạt đục bẩn, người dân lo lắng”, phản ánh tình trạng nước sinh hoạt có dấu hiệu đục, bẩn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại xã Thọ Xuân.

Tiến Dũng

Từ khóa:

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