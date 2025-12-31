“Đánh thức” vùng đất trũng từ cây sen

Từng bươn trải nhiều nghề để mưu sinh, song với tình yêu và niềm đam mê đặc biệt dành cho cây sen, chị Lê Thị Thu, tổ dân phố Tân Lương, phường Đông Tiến đã quyết định từ bỏ tất cả, quay trở lại gắn bó với đồng đất quê hương. Từ vùng đất trũng khó khăn ngày nào, nay sen đã vươn mình phủ xanh bát ngát, không chỉ làm đẹp cho quê hương mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Lê Thị Thu, giám đốc HTX sen xứ Thanh giới thiệu những sản phẩm làm từ sen. Ảnh: Trung Hiếu

“Thu sen” là cái tên không chỉ người dân trong vùng mà những người yêu thích sen trong tỉnh đặt cho chị Lê Thị Thu. Vốn dĩ có tên gọi như vậy vì suốt nhiều năm qua chị luôn cần mẫn và là người tiên phong trong xã bỏ vốn, bỏ công sức để gây dựng sự nghiệp từ cây sen. Những ngày gần tết, công việc của chị bận rộn hơn rất nhiều khi đơn hàng nhiều hơn, trong đó có những sản phẩm chị làm chủ yếu bằng phương pháp thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian.

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với cây sen, chị Thu kể: “Tôi thích tất cả các loại hoa, đặc biệt là với hoa sen vì loài hoa này gắn bó sâu sắc với làng quê và tâm hồn của người Việt. Trước đây, mỗi độ sen nở, được bước đi trong không gian thoáng đãng, ngắm nhìn sắc sen dung dị, hương sen nhẹ nhàng, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái hơn giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề khó khăn. Và rồi từ tình yêu đấy, tôi tìm hiểu và nhận ra rằng hoa sen không chỉ đẹp mà các sản phẩm còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách”.

Vốn là người đam mê với nông nghiệp, nhận thấy trên quê hương mình có nhiều diện tích đất bị người dân bỏ hoang do nhiễm phèn, vùng trũng, canh tác kém hiệu quả, năm 2019 chị đã bàn bạc với gia đình thuê lại vùng đất này để trồng sen. Chị đã học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi và sau đó thuê máy san lấp, cải tạo đất, mua giống sen các loại về trồng trên diện tích 4,5ha, thế nhưng ngay từ khi “khởi nghiệp”, vụ sen đầu tiên của chị đã bị thất bại hoàn toàn. Số tiền 680 triệu đồng đã mất trắng do làm đất chưa tốt, cầm những củ sen giống bị ốc bươu vàng ăn trên tay, chị bật khóc ngay giữa cánh đồng.

Thế nhưng, không nản chí, chị tiếp tục vay mượn thêm người thân để nhập khẩu thêm giống hoa sen về trồng và thuê chuyên gia về “cầm tay, chỉ việc” chuyển giao kỹ thuật, nhờ vậy cây sen đã sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế. Từ việc trồng thử nghiệm 20 giống sen, sau đó chị đã nhập và nhân rộng ra trồng hơn 200 giống sen khác nhau. Kiên trì với con đường đã được vạch sẵn, đến nay khu đầm sen của chị Thu khoe nhiều màu sắc, như sắc trắng Bạch Liên, sắc vàng Nam Kinh, sen đỏ huyết, sen Bỉ Ngạn, sắc hồng Super lotus, sắc đỏ đơn Bắc Kinh... đua sắc nở rộ nhiều nhất vào tháng 6 và trở thành điểm check-in, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

“Mỗi loài sen đều có ưu điểm riêng, có giống thì để thu hoạch hoa, thu hoạch củ, lấy hạt, có giống thích hợp với làm trà, ướp trà... Do đó, để nâng cao giá trị kinh tế, tôi đã nghĩ đến việc mở rộng diện tích trồng gắn với các sản phẩm chế biến từ sen”, chị Thu chia sẻ.

Năm 2024, chị Thu đã mạnh dạn thành lập HTX sen xứ Thanh do chị làm giám đốc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cần cù, chịu thương chịu khó, chị Thu đã biến tiềm năng thành hiện thực. Chị đầu tư máy móc, đa dạng hóa các sản phẩm, đồng thời đầu tư nhãn mác, bao bì để nâng tầm giá trị các sản phẩm từ sen. Hiện nay, HTX sen xứ Thanh đã chế biến được 14 sản phẩm từ cây sen, trong đó có nhiều mặt hàng được người tiêu dùng đánh giá cao, như: mứt hạt sen, trà củ sen, hạt sen sấy, tinh bột củ sen, miến sen... Hiện nay, sản phẩm đã được cung cấp cho thị trường khắp trong Nam, ngoài Bắc, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, đến nay mô hình trồng sen của chị Lê Thị Thu đã giúp cuộc sống gia đình chị ổn định hơn. Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Tiến, cho biết: “Mô hình trồng sen là hướng đi phát triển kinh tế khá mới mẻ ở vùng quê nơi đây. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà chị Thu còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân 7 - 9 triệu đồng/người/tháng. Chị Thu là tấm gương sáng điển hình về phát triển kinh tế để mọi người học tập và noi theo”.

Trung Hiếu