VFF: Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch chỉ mang tính thử nghiệm; Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus

VFF cho biết việc sử dụng cầu thủ nhập tịch chỉ mang tính thử nghiệm, sẽ điều chỉnh lực lượng thời gian tới; Vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027: SLNA, Đồng Nai và CAND đi tiếp; Loạt trận Nations League: Tây Ban Nha thắng ngược nghẹt thở nhờ Merino, Anh dễ dàng hạ CH Séc... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (7/10).

VFF: Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch chỉ mang tính thử nghiệm, sẽ điều chỉnh lực lượng thời gian tới

Sau thành tích đứng thứ 4 tại FIFA ASEAN Cup 2026, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ việc triệu tập số lượng lớn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chủ yếu mang tính thử nghiệm, một phần do phải chia lực lượng cho U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20.

Một số cầu thủ nhập tịch có trình độ không hơn cầu thủ được đào tạo ở trong nước. Ảnh: Getty

Ngoại trừ thủ môn Patrik Lê Giang, phần lớn các gương mặt nhập tịch và Việt kiều còn lại đều chưa đạt yêu cầu về chuyên môn. Trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1 tới, VFF sẽ làm việc với HLV Kim Sang-sik để tính toán và điều chỉnh lại nhân sự.

Lãnh đạo VFF cũng tái khẳng định định hướng lâu dài của bóng đá nước nhà vẫn đặt nền tảng vào công tác đào tạo trẻ và giải quốc nội, thay vì xem cầu thủ nhập tịch là cốt lõi phát triển.

Vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027: SLNA, Đồng Nai và CAND đi tiếp

Chiều 6/10, ba trận đấu muộn vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 chứng kiến các đội được đánh giá cao hơn đều giành quyền đi tiếp.

SLNA giành chiến thắng trước Lâm Đồng ngay trên sân Đà Lạt. Ảnh: SLNA FC

Trên sân Đà Lạt, SLNA nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Lâm Đồng 2-0 nhờ các pha lập công muộn của Văn Lắm (85“) và Bruno (90+4”).

Đồng Nai chật vật vượt qua Bình Minh Sài Gòn sau cuộc rượt đuổi bàn thắng hấp dẫn. Ảnh: Thành phố Đồng Nai FC

Trong khi đó, CLB Đồng Nai trải qua màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 4-3 trước Bình Minh Sài Gòn. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã nổ súng ở phút 49, khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng thành công của đội chủ nhà.

Ở trận đấu còn lại, Công An Nhân Dân dễ dàng đè bẹp Huế 4-1 với sự tỏa sáng của cựu tiền vệ HAGL Trần Minh Vương.

Bước vào vòng 1/8, Công An Nhân Dân sẽ đối đầu SLNA, còn Đồng Nai chạm trán thử thách khó khăn mang tên Công An Hà Nội.

Cristiano Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus và lý do rời trại tập trung

Trong tâm thư làm rõ mâu thuẫn, Cristiano Ronaldo khẳng định nguyên nhân khiến anh rời trại tập trung tuyển Bồ Đào Nha là do HLV trưởng Jorge Jesus hai lần thất hứa.

Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus hai lần thất hứa với anh.

Theo thỏa thuận ban đầu, Ronaldo được điều tiết thể lực, song anh bất ngờ bị yêu cầu khởi động suốt 30 phút nhưng không được tung vào sân trong trận gặp Na Uy.

Dù đã có cuộc họp kín thống nhất nội dung giải thích trước truyền thông, nhà cầm quân này sau đó lại thay đổi thái độ và lời nói trong phòng họp báo, làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của CR7.

Ronaldo đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ cùng các đồng đội, đồng thời chủ động yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) áp dụng án kỷ luật nghiêm khắc đối với tư cách đội trưởng của mình. Dù vậy, chân sút 41 tuổi khẳng định anh vẫn chưa có ý định giải nghệ và sẽ sẵn sàng trở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia sau khi chấp hành xong án phạt.

Loạt trận Nations League: Tây Ban Nha thắng ngược nghẹt thở nhờ Merino, Anh dễ dàng hạ CH Séc

Loạt trận UEFA Nations League chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các ông lớn châu Âu.

Merino xử lý đẳng cấp trong vòng cấm ghi bàn quyết định cho Tây Ban Nha.

Trên đất khách, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha lội ngược dòng quả cảm để đánh bại Croatia 2-1. Dù bị Ivan Perisic chọc thủng lưới trước trong hiệp một, sự xuất hiện của “gà son” Mikel Merino từ ghế dự bị đã xoay chuyển cục diện. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal lập cú đúp, tận dụng hoàn hảo lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của Perisic ở phút 80 để ấn định chiến thắng ngoạn mục.

Harry Kane rực sáng với một cú đúp bàn thắng.

Trong khi đó, tuyển Anh có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước CH Séc ngay trên sân nhà Wembley. Harry Kane tiếp tục rực sáng với một cú đúp bàn thắng cùng pha phản lưới nhà của Coufal, giúp “Tam sư” hoàn toàn áp đảo và khép lại trận đấu một cách dễ dàng.

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 7/10.

HS