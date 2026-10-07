8 đối tượng mang hung khí, truy đuổi nhau trên địa bàn phường Quảng Phú

Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do Nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời triển khai lực lượng, xác minh, làm rõ 8 đối tượng mang hung khí, truy đuổi, đánh nhau gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn phường Quảng Phú.

Video ghi lại một phần diễn biến vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 3h48 ngày 4/10/2026, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, phường Quảng Phú xảy ra vụ việc 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo kiếm, dao, vỏ chai bia, gậy gỗ, gạch, điều khiển xe mô tô lùa đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động đã khẩn trương phân công lực lượng xác minh.

8 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Qua đó, xác định và mời làm việc 8 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Đông, Trương Phúc Lộc, Trịnh Xuân Đức, Nguyễn Tiến Đức, Trần Bảo Khang, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Hoàng Minh và Nguyễn Đức Minh.

Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 18, cư trú tại các phường: Hạc Thành, Đông Sơn, Đông Quang, Hàm Rồng, Quảng Phú.

Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã tạm giữ 2 cây kiếm Nhật Katana dài khoảng 95cm; 3 xe mô tô và 3 điện thoại di động có liên quan đến vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”. Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã đề xuất chuyển hồ sơ, các đối tượng và tang vật liên quan cho Công an phường Quảng Phú tiếp tục thụ lý, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)