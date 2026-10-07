Tổng kết kế hoạch hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Sáng 7/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết kế hoạch hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 11/4/2026 của UBND tỉnh về hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu được giao. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và cải cách thủ tục hành chính.

Đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến ngày 1/7/2026, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống” trên phần mềm VNPT iLIS là 1.244.500/1.121.444 thửa, đạt tỷ lệ 111%, vượt chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm theo tiêu chí mới trên phần mềm VNPT iLIS là 1.445.665 thửa, tăng 201.165 thửa so với ngày 1/7/2026.

Toàn tỉnh đã đồng bộ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia VNLIS 1.422.350/1.445.665 thửa, đạt 98,3% (xếp thứ 17/34, tỉnh, thành phố trong cả nước).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Trước khi triển khai kế hoạch, số thửa đất đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” trên hệ thống quốc gia chỉ đạt khoảng 5,4%. Sau chiến dịch, Thanh Hóa đã vươn lên nhóm các địa phương có kết quả cao.

Đại diện Công an tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai góp phần tạo điều kiện để tỉnh tái cấu trúc, đơn giản hóa thủ tục hành chính đặc thù lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo, thời gian thực hiện một số thủ tục được rút từ hơn 16 giờ xuống còn hơn 7 giờ; chi phí tuân thủ giảm gần 59%, dự kiến tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp hơn 145 tỷ đồng mỗi năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường biểu dương, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng chí chỉ rõ 5 bài học kinh nghiệm trong triển khai chiến dịch đó là: Phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và sản phẩm; cập nhật tiến độ hằng ngày, trao đổi trực tiếp để xử lý công việc; thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn; điều phối nhân lực hợp lý giữa các đơn vị, địa phương; đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh việc rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai là nhiệm vụ thường xuyên, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, kết quả của chiến dịch mới chỉ là bước đầu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư trong thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ giúp việc để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Các xã, phường lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn quản lý. Từng địa phương, sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công người phụ trách theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, triển khai đến từng hộ gia đình có đất.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. UBND tỉnh sẽ giao ban định kỳ 1 đến 2 lần/tháng để kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại hội nghị, 4 tập thể, 7 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Việt Hương