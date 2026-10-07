Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/10, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Chiều 7/10, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh.

Ông Trịnh Quang Tuyên Anh thuộc diện hộ nghèo, công việc bấp bênh, nhiều năm qua sinh sống một mình trong căn nhà dột nát, không bảo đảm an toàn khi mưa bão.

Sau gần 3 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 hoàn thành với diện tích gần 80 m2, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 80 triệu đồng, hội viên Hội LHPN, đoàn viên Đoàn Thanh niên hỗ trợ ngày công, còn lại do gia đình, anh em dòng họ, người thân giúp đỡ.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Được biết, năm 2026, xã Thiệu Tiến còn 7 gia đình cần được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Đến tháng 5/2026, MTTQ xã đã vận động được 325,5 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá và đến nay đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh.

Tại lễ trao nhà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã động viên ông Trịnh Quang Tuyên Anh cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phan Nga

Từ khóa:

#xã Thiệu Tiến #MTTQ #Hội LHPN #Đại đoàn kết #Ban thường vụ tỉnh ủy #Gia đình #bàn giao nhà #hoàn cảnh đặc biệt khó khăn #Hộ nghèo #Chủ tịch

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết kế hoạch hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Tổng kết kế hoạch hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết kế hoạch hoàn thiện, duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166...
Đại biểu Quốc hội khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại phường Tĩnh Gia

Đại biểu Quốc hội khảo sát việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập tại phường Tĩnh Gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh