Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Thiệu Tiến

Chiều 7/10, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Đức Giang, xã Thiệu Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh.

Ông Trịnh Quang Tuyên Anh thuộc diện hộ nghèo, công việc bấp bênh, nhiều năm qua sinh sống một mình trong căn nhà dột nát, không bảo đảm an toàn khi mưa bão.

Sau gần 3 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà cấp 4 hoàn thành với diện tích gần 80 m2, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 80 triệu đồng, hội viên Hội LHPN, đoàn viên Đoàn Thanh niên hỗ trợ ngày công, còn lại do gia đình, anh em dòng họ, người thân giúp đỡ.

Được biết, năm 2026, xã Thiệu Tiến còn 7 gia đình cần được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Đến tháng 5/2026, MTTQ xã đã vận động được 325,5 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá và đến nay đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quà cho gia đình ông Trịnh Quang Tuyên Anh.

Tại lễ trao nhà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã động viên ông Trịnh Quang Tuyên Anh cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phan Nga