Sun Glory Residence - Hơn 37 tiện ích nội khu mang đến trải nghiệm sống độc đáo tại lõi trung tâm Nghệ An

Hòa nhịp cùng tốc độ phát triển của Nghệ An, tổ hợp Sun Glory Residence mở ra chuẩn sống mới tại vòng xuyến Hải Quan - trung tâm phường Trường Vinh, nơi hội tụ dòng chảy đô thị từ mọi hướng. Với hơn 37 tiện ích nội khu tựa resort, dự án được kỳ vọng thiết lập chuẩn sống cao cấp mới cho người dân xứ Nghệ.

Nằm trên quỹ đất vàng giữa lõi trung tâm, Sun Glory Residence vừa đón trọn dòng chảy đô thị, vừa mang đến những giá trị sống tựa khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh minh họa: Sun Property.

Đặc quyền “một bước ra phố” hưởng nhịp sống trung tâm

Tổ hợp Sun Glory Residence sở hữu quỹ đất vàng tại ngã 5 vòng xuyến Hải Quan, tiếp giáp hai trục đường lớn Lê Hồng Phong và V.I. Lê Nin, mang đến trải nghiệm “một bước ra phố”. Từ đây, cư dân đón trọn dòng chảy đô thị sôi động và dễ dàng tiếp cận những điểm đến trọng yếu: chỉ khoảng 7 km tới sân bay Vinh, 3km tới chợ Vinh và chưa đầy 1km tới trung tâm hành chính tỉnh cùng Quảng trường Hồ Chí Minh,...

“Điểm tôi muốn nhấn mạnh ở dự án này trước hết là giá trị quỹ đất và vị trí. Đây là một trong những quỹ đất có quy mô lớn và đặc biệt hiếm hoi còn lại tại trung tâm đô thị Vinh. Việc sở hữu một quỹ đất rộng ngay điểm giao của những trục đường lớn đặt dự án vào trung tâm các hoạt động hành chính, thương mại và đời sống đô thị”, ông Nguyễn Thượng Lưu, Chủ tịch Zero Holding, đánh giá.

Khu vực quảng trường trung tâm được kiến tạo để điều hướng các hoạt động cộng đồng về “trái tim” dự án. Ảnh minh họa: Sun Property.

Thay vì chỉ xây lên những tòa căn hộ biệt lập, Sun Glory Residence được thiết kế để con số 37 - “mã định danh” quê hương Nghệ An đan cài xuyên suốt, và giữ lại “chất Nghệ”, “chất Vinh” đặc trưng. Trên quỹ đất 3,7 ha, 5 tòa tháp lấy cảm hứng từ 5 phẩm cách cao đẹp của người xứ Nghệ: Kiên - Cần - Nghĩa - Trí – Khí, được bố trí dọc theo những trục đường bao quanh, dành phần lõi cho quảng trường trung tâm với vô vàn tiện ích thư giãn, trải nghiệm, đưa các hoạt động cộng đồng về “trái tim” dự án.

Không chỉ ra mắt gần 3.500 căn hộ ra thị trường, khối đế thương mại - dịch vụ cao 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ, gia tăng sức sống cho toàn khu vực. Các cửa hàng mua sắm, café, nhà hàng và dịch vụ hiện diện ngay dưới chân các tòa tháp, đưa những tiện ích của phố thị đến gần hơn với đời sống cư dân, đồng thời tạo nên dòng giao thương tự nhiên xuyên suốt dự án.

Chỉ “vài bước chân", cư dân đã có thể chạm tới chuỗi dịch vụ mua sắm, ẩm thực của dự án. Ảnh minh họa: Sun Property.

Với vị trí đắc địa và thiết kế tích hợp không gian thương mại, kết nối cộng đồng, tổ hợp Sun Glory Residence được ví như “phố trong lòng phố”, nơi cư dân bước xuống nhà có thể chạm vào chuyển động của đô thị, từ một buổi café sáng, bữa ăn trưa, cuộc hẹn chiều đến những nhu cầu mua sắm thường nhật.

Khám phá hệ tiện ích “all in one” tương tự resort

Tiên phong thiết lập chuẩn sống cao cấp mới cho giới thành đạt xứ Nghệ, Sun Glory Residence ứng dụng Urban Wellness Living - xu hướng đưa những giá trị vốn thuộc về các khu nghỉ dưỡng cao cấp vào không gian sống đô thị. Nếu bên ngoài Sun Glory Residence là bức tranh lung linh của một đô thị sầm uất, thì phần lõi dự án với hơn 37 tiện ích lại mở ra thế giới khác, nơi cư dân được trao đặc quyền sống chậm rãi và thư giãn như tại chốn nghỉ dưỡng riêng tư.

Theo đại diện Sun Property, thành viên Tập đoàn Sun Group, với vị trí lõi trung tâm của Sun Glory Residence, bài toán đặt ra là làm sao để kiến tạo một không gian sống xứng tầm.

“Hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ, từ bể bơi bốn mùa, gym, spa, sauna đến các không gian sinh hoạt cộng đồng và khối đế thương mại - dịch vụ. Đặc biệt, khoảng 30% quỹ đất, tương đương 10.650m2 được dành cho không gian xanh, giúp dự án có thêm những khoảng thở giữa lòng đô thị và mang đến bầu không khí trong lành cho cư dân” – Đại diện Sun Property, nhấn mạnh.

Cư dân Sun Glory Residence tận hưởng hơn 37 tiện ích, trong đó có bể bơi bốn mùa nội toà đầu tiên tại thành Vinh. Ảnh minh họa: Sun Property.

Điểm nhấn trong hệ tiện ích là bể bơi bốn mùa nội toà đầu tiên tại thành Vinh, quy mô khoảng 1.100m2, cùng khu bể bơi trẻ em và các tiện ích khác như gym, spa, sauna, kids club, game lounge và không gian sinh hoạt cộng đồng... tạo thành một tổ hợp chăm sóc sức khỏe, vui chơi và thư giãn ngay nội khu.

Lên các tầng 26, 30 và khu vực tầng mái, trải nghiệm của cư dân được mở rộng với những khoảng xanh và không gian tái tạo năng lượng: vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dược liệu, yoga deck, đài quan sát, vườn thượng uyển, khu picnic gia đình, vườn BBQ, sân chạy bộ trên không, đường dạo massage, khu dưỡng sinh, sân chơi vận động, vườn cờ và trò chơi trí tuệ, cùng không gian chiếu phim ngoài trời...

Ngay tại quảng trường trung tâm, hệ thống thư viện ngoài trời, café terrace, sân sinh hoạt cộng đồng và những tác phẩm nghệ thuật công cộng lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa xứ Nghệ tiếp tục tạo nên những điểm dừng chân giàu tính kết nối. Tất cả đan xen thành một lớp không gian yên bình, nơi cư dân có thể đọc sách, nhâm nhi café, vận động, trò chuyện hay thong thả đi dạo ngay trong khuôn viên.

Hệ thống cảnh quan xanh tạo “khoảng thở” trong lành cho cư dân ngay giữa lòng đô thị Vinh nhộn nhịp. Ảnh minh họa: Sun Property.

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, thị hiếu của khách hàng tại thị trường Vinh đang dần thay đổi cùng với sự gia tăng về thu nhập và chất lượng sống. Ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty SRT Việt Nam cho biết, nếu trước đây đất nền, nhà phố thường là những lựa chọn quen thuộc, thì hiện nay, bộ phận khách hàng trẻ, doanh nhân và chuyên gia ngày càng quan tâm đến những không gian sống được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ về tiện ích, cảnh quan, an ninh và cộng đồng cư dân văn minh. Tuy nhiên, tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung vẫn đang thiếu vắng những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn trên.

Đón đầu dòng chuyển dịch, Sun Glory Residence là lựa chọn đủ gần để mở cửa là ra phố, nhưng cũng đủ riêng tư để khép cửa là trở về với chính mình. Từ lợi thế kết nối đa hướng, quy hoạch bài bản đến hệ tiện ích và những khoảng xanh được chăm chút, giá trị căn hộ Sun Glory Residence không chỉ được tính bằng diện tích, mà còn được cảm nhận qua chất lượng sống từng ngày.

NL