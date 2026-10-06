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Phát hiện lô C sủi kém chất lượng vượt mức cho phép hơn 20 lần

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Phát hiện lô C sủi kém chất lượng tại cơ sở ở Hà Nội, trong đó có sản phẩm không đúng công bố, chất bảo quản vượt mức cho phép.

Phát hiện lô C sủi kém chất lượng vượt mức cho phép hơn 20 lần

Phát hiện lô C sủi kém chất lượng tại cơ sở ở Hà Nội, trong đó có sản phẩm không đúng công bố, chất bảo quản vượt mức cho phép.

Phát hiện lô C sủi kém chất lượng vượt mức cho phép hơn 20 lần

Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội vừa phối hợp Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội triệt phá cơ sở sản xuất viên Vitamin C sủi của Công ty TNHH Thương mại Vintechpharm, có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số sản phẩm không chứa các thành phần rau má, vitamin B1, B3, B6 như công bố. Đáng chú ý, có lô sản phẩm chứa natri benzoat vượt hơn 20 lần mức cho phép.

Phát hiện lô C sủi kém chất lượng vượt mức cho phép hơn 20 lần

Từ cơ sở này, các sản phẩm C sủi được đưa lên TikTok Shop, Shopee và nhiều kênh khác để tiêu thụ. Theo thống kê, khoảng 1,2 triệu lọ C sủi đã được bán ra thị trường.

Phát hiện lô C sủi kém chất lượng vượt mức cho phép hơn 20 lần

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Các lực lượng chức năng đồng thời đang khẩn trương thu hồi những sản phẩm đã được bán ra thị trường.

Nguồn: https://vtv.vn/phat-hien-lo-c-sui-kem-chat-luong-vuot-muc-cho-phep-hon-20-lan-100261005140318792.htm

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