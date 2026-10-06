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Iran nhận định đàm phán với Mỹ “vô nghĩa”, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây nhận định đàm phán với Mỹ hiện “vô nghĩa”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Tehran. Trong khi đó, ngày 5/10, thêm một tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, nâng tổng số vụ việc nhằm vào các tàu chở dầu tại tuyến hàng hải chiến lược này lên 3 vụ trong 2 ngày.

Iran nhận định đàm phán với Mỹ “vô nghĩa”, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây nhận định đàm phán với Mỹ hiện “vô nghĩa”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp với Tehran. Trong khi đó, ngày 5/10, thêm một tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, nâng tổng số vụ việc nhằm vào các tàu chở dầu tại tuyến hàng hải chiến lược này lên 3 vụ trong 2 ngày.

Iran nhận định đàm phán với Mỹ “vô nghĩa”, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trực tiếp

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan ở Tehran ngày 5/10, Tổng thống Pezeshkian cho rằng mỗi khi Iran và Mỹ tiến hành đàm phán, Iran lại phải đối mặt với xung đột. Theo ông, đàm phán không có ý nghĩa khi Washington tiếp tục áp dụng các biện pháp mà Tehran cho là ám sát, trừng phạt, gây sức ép và đe dọa, đồng thời không thực hiện các cam kết. Ông Pezeshkian cho biết Iran đã 3 lần bị tấn công sau các cuộc đàm phán và cho rằng điều này cho thấy Mỹ không thực sự tìm kiếm đối thoại mà nhằm thay đổi chính quyền tại Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 5/10 cho biết vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Tehran. Trước đó, ông Trump nói Iran có thể lựa chọn giải quyết cuộc đối đầu “theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn”. Mặc dù tiến trình đàm phán đang đình trệ, hai bên vẫn duy trì trao đổi gián tiếp thông qua các bên trung gian.

Trong diễn biến trên biển cùng ngày, một tàu chở dầu bị một vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz, khiến khu vực buồng máy bốc cháy. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết thủy thủ đoàn đang nỗ lực dập lửa và chưa ghi nhận thương vong hoặc tác động đến môi trường.

Trong một sự cố khác cũng ngày 5/10, UKMTO cho biết một tàu chở dầu đang di chuyển vào khu vực, cách Khasab của Oman khoảng 11 hải lý về phía Bắc, đã quay đầu sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên lạc và cảnh báo sẽ tấn công nếu tàu tiếp tục hành trình.

Hãng thông tấn Fars, có liên hệ với IRGC, ngày 5/10 đưa tin Iran đã nhằm vào 13 tàu chở dầu mà Tehran gọi là “tàu vi phạm” tại eo biển Hormuz trong 7 ngày trước đó. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Tàu chở dầu #Tổng thống mỹ donald trump #Tổng thống Iran #Hormuz #Iran và Mỹ

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