Hoàn thành mục tiêu hỗ trợ cơ sở kinh doanh ứng dụng AI trước 30 ngày so với kế hoạch

Với sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đã hoàn thành sớm mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS), nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thuế tỉnh, Công ty CP MISA và UBND các xã, phường triển khai chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chuỗi bán lẻ - dịch vụ nâng cao năng lực chuyển đổi số thông qua ứng dụng AI.

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia về “Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thuế tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP MISA và UBND các xã, phường triển khai chương trình hỗ trợ hộ kinh doanh, HTX, DNNVV, các chuỗi bán lẻ - dịch vụ nâng cao năng lực CĐS thông qua ứng dụng AI.

Chương trình triển khai tối thiểu một bộ công cụ AI tích hợp, phục vụ các hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, bán hàng và chăm sóc khách hàng; đồng thời tổ chức đào tạo, tư vấn, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ AI trực tiếp và trực tuyến cho tối thiểu 3.000 hộ kinh doanh, HTX, DNNVV trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn ít nhất 5 chuỗi bán lẻ, dịch vụ quy mô lớn ứng dụng AI vào quy trình vận hành thực tế.

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là giúp 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm được tiếp cận các công cụ số, ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kê khai thuế minh bạch và từng bước chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Sau thời gian triển khai, chương trình đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 4.018 DNNVV và hộ kinh doanh, đạt 133,93% chỉ tiêu được giao (3.000 đơn vị), hoàn thành trước thời hạn 30 ngày so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ CĐS đến cộng đồng doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và các làng nghề truyền thống.

Trong đó, cẩm nang CĐS doanh nghiệp được phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và hiệu quả CĐS; thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất.

Các đơn vị cũng hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp, HTX và làng nghề tiếp tục khai thác các nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh như: Thuế điện tử, Hải quan điện tử, logistics, quản trị nguồn lực, quản lý bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số...

Qua đó, từng bước hình thành môi trường sản xuất, kinh doanh số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu và trước thời hạn cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ CĐS, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng ứng dụng AI và các công nghệ số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, góp phần lan tỏa tinh thần CĐS đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Linh Hương - Lê Xuân Lâm (Sở Khoa học và Công nghệ)