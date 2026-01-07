Thêm xu hướng tiêu thụ sản phẩm OCOP dịp cuối năm

Trong không khí rộn ràng của những ngày cận tết năm 2026, thị trường sản phẩm OCOP đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn bó hẹp với quy mô địa phương với các hội chợ truyền thống, mà các sản phẩm OCOP đang vươn mình trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện đại nhờ sự đổi mới về hình thức và phương thức tiếp cận.

HTX nông dược sống hạnh phúc sản xuất sản phẩm OCOP 3 sao trà xạ đen cà gai leo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM, tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã có 661 sản phẩm OCOP, trải rộng ở các nhóm thực phẩm, đồ uống, thảo dược... Trong đó, hàng trăm chủ thể có sản phẩm OCOP tập trung chế biến và đạt doanh thu cao nhất vào dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt ở phân khúc quà tặng.

Nhạy bén với thị hiếu thị trường, các chủ thể sản xuất đã không còn “độc hành” mà chủ động bắt tay, liên kết để kiến tạo nên những giỏ quà tết mang đậm dấu ấn thương hiệu địa phương. Mỗi giỏ quà không chỉ là sự hội tụ của những đặc sản đạt chứng nhận OCOP chuẩn mực với tem truy xuất nguồn gốc minh bạch, mà còn gói trọn trong đó sắc màu văn hóa và tâm huyết của người sản xuất xứ Thanh. Cách làm sáng tạo này không chỉ giúp khơi thông luồng hàng, mở rộng đầu ra trong dịp cao điểm mà còn thắt chặt sợi dây liên kết giữa các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, từ đó từng bước hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững và chuyên nghiệp. Chị Đào Thị Lương, đại diện cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành, cho biết: “Để thu hút người mua, bao bì, nhãn mác của nhiều cơ sở có bước tiến lớn về thẩm mỹ. Nhiều chủ thể đã ứng dụng thiết kế mang đậm nét văn hóa bản địa nhưng vẫn hiện đại, sang trọng, giúp sản phẩm OCOP tự tin xuất hiện trong các bộ quà biếu cao cấp của doanh nghiệp và gia đình. Cùng với đó, cửa hàng chúng tôi cũng đang thiết kế những giỏ, lẵng quà tặng gồm nhiều sản phẩm OCOP từ phân khúc bình dân đến cao cấp để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng”.

Ông Lê Đình Tú, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Bình Sơn, xã Thọ Bình, cho biết: "HTX hiện nay đã có những sản phẩm OCOP tiêu biểu, như: chè xanh sạch Bình Sơn, trà túi lọc Bình Sơn... Để thúc đẩy tiêu thụ dịp cuối năm, chúng tôi đã đầu tư thiết kế các túi, hộp với mẫu mã bắt mắt. Đồng thời, ghép nhiều sản phẩm OCOP địa phương như: rượu sâm báo, yến sào... thành bộ quà để đáp ứng nhu cầu mua làm quà biếu tặng của khách hàng. Với từng phân khúc khách hàng khác nhau, chúng tôi sẽ đưa ra những bộ sản phẩm, giỏ quà phù hợp. Với những ý tưởng mới, chắc chắn việc đưa sản phẩm OCOP vào giờ quà tặng sẽ là xu hướng tiêu dùng mới phù hợp, hiệu quả trong dịp tết 2026”.

Thực tế cho thấy, nếu các sản phẩm OCOP quảng bá đơn lẻ thì khó bán hàng hơn, sức cạnh tranh cũng yếu hơn. Việc liên kết giữa các chủ thể, đơn vị sản xuất tạo nên bộ sản phẩm vừa đa dạng, dễ tiếp cận khách hàng hơn, vừa tiêu thụ được nhiều sản phẩm cho địa phương, đặc biệt là nông sản của vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chị Phạm Thị Hậu, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP trà túi lọc HappyLife, xã Cẩm Thạch, cho biết: "Việc đưa sản phẩm OCOP vào các giỏ quà tặng không chỉ là trao đi thực phẩm, đồ uống hay một sản phẩm thương mại mà đó là sự trao gửi cả những giá trị văn hóa. Bởi mỗi sản phẩm đều gắn với một làng nghề, một cộng đồng hoặc một vùng địa lý cụ thể, khi kết hợp với nhau sẽ trở thành điểm nhấn về văn hóa, mang giá trị nhân văn sâu sắc”.

Bên cạnh việc sáng tạo nên những “combo” sản phẩm OCOP đặc sắc, thì dịp cuối năm, các chủ thể vẫn tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thông qua việc livestream bán sản phẩm trên nền tảng số và kết hợp giữa du lịch trải nghiệm - bán sản phẩm tại chỗ.

HTX Vườn rừng Bản Thổ, xã Hóa Quỳ đã thiết kế bao bì sản phẩm theo xu hướng quà tặng để thúc đẩy tiêu thụ dịp cuối năm.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, dịp cuối năm nay, xu hướng mua sắm kết hợp giải trí đang “thống trị” trên thị trường nên các phiên livestream không còn gói gọn trong phòng studio mà được thực hiện ngay tại các vùng nguyên liệu, làng nghề truyền thống. Để người tiêu dùng có thể vừa theo dõi quy trình sản xuất sản phẩm trực tiếp vừa đặt hàng ngay trên các nền tảng như tiktok, facebook hay Shopee. Minh chứng cho hiệu quả của xu hướng này, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc HTX Vườn rừng Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, chia sẻ: “Thời gian gần đây, xu hướng livestream bán hàng tại vườn được chúng tôi áp dụng cực kỳ hiệu quả. Khi khách hàng được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất sạch, từ khâu chăm sóc đến đóng gói, niềm tin của họ vào chất lượng sản phẩm được củng cố vững chắc. Chính sự minh bạch này đã thúc đẩy quyết định mua hàng của khách một cách nhanh chóng, thậm chí giúp chúng tôi “cháy hàng” chỉ sau vài giờ phát sóng".

Việc đưa quy trình sản xuất “từ nông trại đến bàn ăn” ra ánh sáng công nghệ đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản địa lý, xây dựng một cầu nối vững chắc và minh bạch giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Điều này không chỉ tạo nên một kênh tiêu thụ đột phá cho sản phẩm OCOP mùa cao điểm mà còn củng cố niềm tin tuyệt đối từ phía khách hàng.

Có thể thấy, sự lên ngôi của các xu hướng tiêu thụ sản phẩm OCOP mới dịp cuối năm không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là sự khẳng định vị thế của sản phẩm OCOP Thanh Hóa trên thị trường. Khi mỗi giỏ quà OCOP được trao đi, đó không chỉ là sự trao gửi hương vị tinh túy của đất trời mà còn là sự tiếp nối những câu chuyện văn hóa bản địa đầy tự hào, chạm gần hơn đến trái tim người tiêu dùng, nhất là mỗi dịp tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: Lê Hòa