Đánh giá tình hình ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Phố Thiều, xã Triệu Sơn

Trước diễn biến của ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Phố Thiều, xã Triệu Sơn, ngày 7/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa đã tổ chức đoàn công tác giám sát, đánh giá tình hình dịch và hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình dịch tại hộ gia đình trên địa bàn xã Triệu Sơn.

Ổ dịch tại thôn Phố Thiều ghi nhận ca bệnh đầu tiên khởi phát ngày 16/9/2026.

Đến ngày 6/10, địa phương ghi nhận tổng số 13 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp biến chứng nặng và tử vong. Trong số này, 9 trường hợp đã được xuất viện.

Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, UBND xã Triệu Sơn và Trung tâm Y tế Triệu Sơn đã triển khai nhiều biện pháp xử lý. Từ ngày 21 đến 25/9, hóa chất diệt muỗi được phun tại 33 hộ với 107 nhân khẩu trong bán kính 200m quanh nhà bệnh nhân.

Sau đó, từ ngày 26 đến 30/9, địa phương tiếp tục phun hóa chất tại 561/561 hộ của thôn Phố Thiều; đồng thời triển khai các biện pháp xử lý tại 2 thôn giáp ranh là Sơn Hà và Dân Lý.

Trong những ngày đầu tháng 10, địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến ca bệnh. Ngày 3 và 4/10 ghi nhận thêm 2 trường hợp; ngày 5 và 6/10 không ghi nhận ca mắc mới.

Tại thời điểm giám sát, khu vực xung quanh các hộ dân được đánh giá sạch sẽ, không ghi nhận các vùng nước đọng. Tuy nhiên, do ổ dịch vẫn tiếp tục xuất hiện ca bệnh mới sau gần 3 tuần kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên, đoàn giám sát nhận định ổ dịch chưa đủ cơ sở để đánh giá đã được khống chế hoàn toàn.

Đoàn công tác của CDC Thanh Hoá làm việc với xã Triệu Sơn.

CDC Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Y tế Triệu Sơn tiếp tục tham mưu cho UBND xã bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường truyền thông, giám sát trọng điểm, điều tra véc-tơ định kỳ và hướng dẫn người dân chủ động phát hiện, xử lý các ổ bọ gậy tại hộ gia đình.

Đồng thời, cần tiếp tục theo dõi 51 hộ với 171 nhân khẩu trong khu vực nguy cơ, giám sát toàn bộ các hộ của thôn Phố Thiều và tăng cường giám sát tại 2 thôn giáp ranh Sơn Hà, Dân Lý nhằm phát hiện sớm ca bệnh và ngăn chặn nguy cơ hình thành các ổ dịch mới.

Hoài Văn (CDC Thanh Hóa)