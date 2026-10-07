Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, xử lý nghiêm các vi phạm

Ngày 7/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 21379/UBND-TDNC về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng PCCC&CNCH dập tắt đám cháy xảy ra tại nhà kho Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng tối 13/7/2026.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh được đánh giá tiếp tục diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tình hình đó cho thấy, nguy cơ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng vẫn còn tiềm ẩn; một số tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại cơ sở chưa được khắc phục kịp thời, triệt để; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC còn hạn chế.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý nghiêm các vi phạm, tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ.

Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH; tổ chức thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo đã ban hành, gắn trách nhiệm PCCC và CNCH với trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, nguy cơ mất an toàn về PCCC và CNCH thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, đôn đốc để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan.

Kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ đảm bảo hoạt động thực chất, hiệu quả

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, xử lý cháy ban đầu; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Rà soát, hướng dẫn củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC tại chỗ, gồm: Lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành; nâng cao chất lượng huấn luyện, thực tập phương án, bảo đảm các lực lượng này hoạt động thực chất, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của phương châm “4 tại chỗ”.

Tiếp tục củng cố, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Màn hình số - Tuyên truyền, cảnh báo về PCCC và CNCH”.

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa.

Rà soát, kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức rà soát, kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, cụ thể như sau:

Đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao như cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, khu chung cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở tương tự hoàn thành việc kiểm tra xong trước ngày 30/10/2026.

Đối với các cơ sở còn lại thực hiện kiểm tra xong trước ngày 15/12/2026. Qua kiểm tra phải đánh giá, phân loại cụ thể mức độ nguy cơ cháy, nổ; xác định rõ các tồn tại, thiếu sót, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Kiên quyết xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện đúng theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, không để tồn tại, thiếu sót kéo dài hoặc tái diễn.

Đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC, vi phạm nghiêm trọng hoặc không chấp hành yêu cầu khắc phục, phải kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, không để phát sinh nguy cơ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hướng dẫn, đôn đốc các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai

UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh về các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn, thoát hiểm; hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, chủ động phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Tập trung kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện về đường, lối thoát nạn; hệ thống, thiết bị PCCC; hệ thống điện; việc quản lý, sử dụng điện; nguồn lửa, nguồn nhiệt; chất dễ cháy, nổ; thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Rà soát, lập danh sách các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên chưa bảo đảm lối thoát nạn thứ hai; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện việc mở lối thoát nạn thứ hai, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp.

Lực lượng Công an vận động người dân mở lối thoát hiểm, đảm bảo an toàn PCCC.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở: Công Thương, Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, các cơ quan thông tin, truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kết quả thực hiện các nhiệm vụ phải được tổng hợp, đánh giá cụ thể; trong đó, làm rõ kết quả kiểm tra; số cơ sở có nguy cơ cháy lớn; các tồn tại, thiếu sót đã phát hiện; kết quả xử lý, khắc phục và những khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh trước ngày 31/12/2026 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

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NM