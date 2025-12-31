Đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Nhờ áp dụng chuyển đổi số, 100% sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã được các chủ thể ứng dụng các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của họ được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo doanh thu và việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Cơ sở nước mắm Nam Long, xã Hoằng Thanh tiêu thụ hàng chục nghìn lít nước mắm mỗi năm thông qua bán hàng trên mạng xã hội.

Công ty TNHH Phương Cường Phúc, phường Sầm Sơn là doanh nghiệp chuyên sản xuất nước mắm phục vụ người tiêu dùng. Hiện doanh nghiệp có 2 sản phẩm là nước mắm cá trích và nước mắm cá cơm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc công ty cho biết: Hàng năm, doanh nghiệp sản xuất khoảng 10 nghìn lít nước mắm các loại. Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, công ty đã nỗ lực tìm kiếm và sử dụng các kênh bán hàng. Ngoài sử dụng kênh bán hàng truyền thống, công ty còn sử dụng các nền tảng số như: facebook, zalo và tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT) Lazada, Tiki, Shopee, Sen Đỏ... để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Nhờ đó, có tới 60% sản phẩm được tiêu thụ qua các nền tảng mạng xã hội và các sàn TMĐT, góp phần đem lại doanh thu và tạo việc làm ổn định cho 8 lao động, với mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Trước đây, cơ sở sản xuất nem chua bà Lan, địa chỉ tại đường Hàng Than, phường Hạc Thành đến tay người tiêu dùng bằng kênh bán hàng truyền thống. Hiện nay, ngoài sử dụng kênh bán hàng này, cơ sở còn đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng số (zalo, facebook...). Bà Đỗ Thị Lan, chủ cơ sở nem chua bà Lan cho biết, sau khi sản phẩm nem chua của gia đình đạt OCOP 4 sao năm 2022, bà đã tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện các bước giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên các nền tảng số do địa phương và các ngành chức năng của tỉnh tổ chức. Từ khi tham gia các lớp tập huấn này, sản phẩm nem chua của cơ sở có điều kiện được quảng bá, giới thiệu trên các nền tảng số, giúp đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Nếu như trước đây, mỗi ngày cơ sở chỉ sản xuất được vài nghìn cái nem, nay đã tăng lên từ 5.000 - 20.000 cái, thậm chí hơn nữa, nhất là vào thời gian cao điểm như tết hay dịp hè. Hiện nay, đang là thời gian cao điểm phục vụ khách hàng dịp tết, đáp ứng nhu cầu của khách, cơ sở phải huy động 15 - 20 người làm nem và ngày công được trả theo sản phẩm, đảm bảo mức thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

60% sản phẩm nước mắm của Công ty TNHH Phương Cường Phúc, phường Sầm Sơn được tiêu thụ qua các nền tảng số.

Ông Dương Văn Giang, Phó chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thanh Hóa hiện có 661 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 59 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, còn lại là sản phẩm OCOP 3 sao. Để tạo điều kiện cho các sản phẩm OCOP đến với đông đảo người tiêu dùng, ngoài bán hàng qua kênh truyền thống, các chủ thể còn được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP trên các nền tảng số. Đến thời điểm này, 100% các sản phẩm đã được dán tem QR-code nhằm cung cấp thông tin minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc nguyên liệu, cơ sở sản xuất, quy trình sản xuất, bảo quản, chế biến, thành phần, chất lượng sản phẩm. Trong số 661 sản phẩm hoạt động thường xuyên trên các sàn TMĐT, có 70% sản phẩm OCOP đã xây dựng trang fanpage, tài khoản zalo hoặc kênh tiktok để quảng bá sản phẩm. Đặc biệt, một số đơn vị xây dựng kênh/trang cá nhân có lượng tương tác lớn, nội dung chuyên nghiệp, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu của cơ sở và sản phẩm nông sản của tỉnh, điển hình như: Công ty CP Dịch vụ Yến Sào Vietnest (sản phẩm yến), xã Vạn Lộc; Công ty TNHH TP và Thương mại - Dịch vụ Lê Gia (sản phẩm nước mắm và sản phẩm dạng mắm), xã Hoằng Thanh; Công ty TNHH Phương Cường Phúc, phường Sầm Sơn...

Cùng với đó, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp trẻ đã mạnh dạn tiếp cận hình thức bán hàng livestream trên facebook và tiktok, giúp tiêu thụ nhanh các mặt hàng tươi sống như rau, củ, quả, gà vịt thả vườn, hải sản, mật ong... Đáng chú ý, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm OCOP đã mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 23 sản phẩm OCOP xuất khẩu, như: mắm tôm, mắm tép Lê Gia (xã Hoằng Thanh) được xuất khẩu vào thị trường Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Nam Phi...; đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ cói của Công ty Việt Anh (xã Nga An) xuất khẩu trực tiếp và bán tại các siêu thị ở Hoa Kỳ; các sản phẩm từ tre của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại BambooVina (xã Hà Trung) đã xuất khẩu đi các thị trường Đức, Mỹ; dứa, ngô ngọt đóng hộp Trường Tùng (xã Thắng Lợi) đã xuất khẩu đi các nước Nga, Hàn Quốc, Australia...

Nhờ áp dụng chuyển đổi số, các chủ thể có điều kiện tìm kiếm, mở rộng thị trường đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP không những trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế, góp phần tạo doanh thu cho chủ thể, đồng thời giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động.

Bài và ảnh: Minh Lý