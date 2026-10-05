Điểm danh loạt thiết bị Apple vẫn giữ mức giảm sâu đến cuối tháng 10

Dù chương trình Back to School khép lại, nhưng nhiều thiết bị Apple vẫn tiếp tục giữ mức giá ưu đãi đến hết tháng 10. Từ iPhone, MacBook đến iPad, nhiều sản phẩm vẫn đang được điều chỉnh giá cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đây là cơ hội phù hợp để người dùng sở hữu thiết bị Apple với mức chi phí tiết kiệm hơn so với trước.

Ưu đãi Apple vẫn kéo dài sau mùa Back to school

Back to school vẫn tạo dư âm trên thị trường khi nhiều thiết bị Apple tiếp tục duy trì mức giá hấp dẫn đến cuối tháng 10. Xu hướng này đến từ cả chiến lược bán hàng của các đại lý lẫn chu kỳ ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Nhiều hệ thống tiếp tục áp dụng chương trình Apple Education cho MacBook và iPad, đồng thời tung thêm nhiều deal hời cho Apple Watch và AirPods sau giai đoạn cao điểm.

iPhone, MacBook và iPad đời trước được giảm giá nhằm tạo chỗ cho các thế hệ mới.

Học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện có thể nhận giá ưu đãi cùng các chương trình hỗ trợ theo quy định.

Trả góp 0%, thu cũ đổi mới và quà tặng giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu khi mua thiết bị.

Thời điểm tiếp cận hệ sinh thái Apple dễ dàng hơn.

Nhờ những yếu tố này, nhiều thiết bị Apple vẫn duy trì sức hút ngay cả khi chương trình Back to School Apple đã qua. Người sử dụng nên theo dõi giá và chương trình ưu đãi tại các hệ thống bán lẻ chính hãng để lựa chọn thời điểm mua phù hợp.

Những thiết bị Apple vẫn giữ mức giảm đến cuối tháng 10

Back to school vẫn giúp nhiều thiết bị Apple duy trì mức giá hấp dẫn dù mùa tựu trường đã qua. Trong đó, iPhone, MacBook và iPad là những dòng sản phẩm tiếp tục ghi nhận nhiều ưu đãi đáng chú ý đến cuối tháng 10.

iPhone đời cũ tiếp tục là lựa chọn có mức giảm đáng kể

Nếu người sử dụng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng vẫn cần cân đối ngân sách thì đây là thời điểm đáng cân nhắc khi:

iPhone 13 series có mức giá khoảng 12,5 triệu đồng, phù hợp cho nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

iPhone 14 series có giá từ 15,1 triệu đồng, nhiều phiên bản được giảm đến 20% kèm quà tặng.

iPhone 16 series đã giảm khoảng 2–4 triệu đồng so với giá mở bán, giúp người sử dụng dễ tiếp cận hơn.

iPhone 17e và iPhone 17 Pro Max đã giảm từ 2 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Nhiều mẫu iPhone Apple giảm giá đến cuối tháng 10.

Nhìn chung, iPhone 13 và iPhone 14 đang là hai lựa chọn có giá bán hấp dẫn trong giai đoạn này. Với những ai muốn sử dụng thiết bị mới hơn, iPhone 16 và iPhone 17 cũng đang có mức giá dễ tiếp cận hơn so với thời điểm ra mắt.

MacBook và iPad vẫn hưởng nhiều ưu đãi phục vụ học tập

Back to school tiếp tục mang đến nhiều lựa chọn đáng cân nhắc khi các chương trình ưu đãi dành cho MacBook và iPad vẫn được duy trì đến cuối tháng 10. Đây là hai dòng thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo nội dung trong thời gian dài.

Thời điểm thích hợp để tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

MacBook Air M5, MacBook Neo và MacBook Pro M5 đang được nhiều hệ thống áp dụng mức giá ưu đãi dành cho Apple Student. Người sử dụng có thể nhận thêm quà tặng như AirPods hoặc các gói hỗ trợ học tập tùy từng thời điểm.

Bên cạnh MacBook, iPad Air, iPad Pro và iPad tiêu chuẩn cũng duy trì nhiều chương trình giảm giá hoặc tặng kèm Apple Pencil. Ngoài ra, Apple Watch và AirPods thường được ưu đãi khi mua theo combo cùng MacBook hoặc iPad. Đây vẫn là nhóm thiết bị đáng cân nhắc với nhu cầu nâng cấp phục vụ học tập và công việc.

Mua thiết bị Apple ở đâu để nhận nhiều ưu đãi?

Back to school không chỉ là dịp quan tâm đến mức giá mà còn là thời điểm nên đánh giá tổng thể chính sách của từng hệ thống bán lẻ. Người sử dụng nên ưu tiên đơn vị phân phối chính hãng, có thông tin giá bán minh bạch, đội ngũ tư vấn rõ ràng để yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tại CellphoneS, nhiều sản phẩm trong khuôn khổ back to school Apple vẫn đang duy trì ưu đãi đến cuối tháng 10. Ngoài chương trình giảm giá theo từng sản phẩm, hệ thống còn triển khai trả góp 0%, thu cũ đổi mới cùng nhiều quà tặng. Người mua dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu và ngân sách hơn.

Sau mùa tựu trường, back to school vẫn mang đến nhiều cơ hội sở hữu thiết bị Apple với mức giá hấp dẫn hơn. Từ iPhone đến MacBook và iPad, nhiều sản phẩm vẫn duy trì ưu đãi trong giai đoạn cuối tháng 10. Người sử dụng có thể tham khảo CellphoneS để cập nhật giá bán liên tục và lựa chọn sản phẩm phù hợp.