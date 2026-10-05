Khơi thông môi trường đầu tư

Một môi trường đầu tư tốt không chỉ được đo bằng số lượng dự án thu hút được, mà còn ở cách chính quyền đồng hành với doanh nghiệp. Đây là yêu cầu đặt ra đối với Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 1/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 cho thấy khá rõ sự thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề này. Không dừng ở việc xác định phải cải thiện môi trường đầu tư, nghị quyết đã đi sâu vào những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, từ đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách làm.

Điều đó trước hết thể hiện ở phương châm “1 xuyên suốt, 6 rõ”: một đầu mối xuyên suốt; rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm trong quản lý, điều hành, phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy hiệu quả thực tiễn để đánh giá kết quả thực chất.

Với doanh nghiệp, đây là những vấn đề rất cụ thể. Một chủ trương dù đúng, một quy trình dù được quy định đầy đủ, nhưng nếu doanh nghiệp không biết hồ sơ của mình đang ở đâu, ai chịu trách nhiệm xử lý và bao giờ có kết quả, thì thủ tục vẫn là một rào cản. Vì vậy, điểm đáng chú ý không nằm ở việc thêm một yêu cầu vào phương thức điều hành, mà ở chỗ trách nhiệm được kéo gần hơn đến từng công việc. Nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả cải thiện môi trường đầu tư tại địa phương, đơn vị mình; trực tiếp đối thoại và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Kết quả DDCI, mức độ hài lòng và tiến độ giải quyết công việc được đưa vào đánh giá hằng năm. Cách làm này nếu được thực hiện nghiêm sẽ tạo ra thay đổi quan trọng, đó là cải thiện môi trường đầu tư không còn là một nhiệm vụ chung chung, mà trở thành công việc có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có kết quả để kiểm chứng, được đánh giá bằng những chỉ số đo đếm được.

Các mục tiêu đến năm 2030 mà nghị quyết đặt ra càng cho thấy yêu cầu chuyển từ chủ trương sang hành động rất rõ ràng. Thanh Hóa đặt mục tiêu các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt từ 98% trở lên; mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 97%.

Một thay đổi khác rất đáng chú ý đó là, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở xúc tiến đầu tư, cấp phép dự án, mà được đặt trong cả vòng đời của dự án, từ tìm hiểu, chuẩn bị đầu tư, triển khai đến sản xuất, kinh doanh. Đây là cách tiếp cận thực tế hơn, bởi khó khăn của doanh nghiệp không kết thúc sau khi dự án được cấp phép. Nhiều vướng mắc chỉ xuất hiện khi dự án bước vào triển khai, xây dựng, vận hành hoặc mở rộng sản xuất.

Từ những mục tiêu cụ thể, quan niệm về thu hút đầu tư cũng đang được đặt lại. Thanh Hóa không chỉ hướng đến việc có thêm dự án, mà quan trọng hơn là thu hút những dự án tạo ra giá trị lớn hơn và có khả năng lan tỏa đến khu vực doanh nghiệp trong tỉnh. Mục tiêu thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới trong giai đoạn 2026-2030 được đặt ra cùng yêu cầu có ít nhất 135 doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Như vậy, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ được nhìn từ quy mô vốn, mà còn ở mức độ liên kết, khả năng tạo cơ hội để doanh nghiệp trong tỉnh cùng tham gia và hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư.

Mục tiêu đã có, nhưng hiệu quả cuối cùng sẽ được quyết định ở khâu tổ chức thực hiện. Đưa Nghị quyết số 08-NQ/TU vào cuộc sống, khơi thông môi trường đầu tư vì thế đòi hỏi sự chuyển biến thực chất trong cách giải quyết công việc của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thái Minh