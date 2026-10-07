Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pù Bai

Ngày 7/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3315/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở núi Pù Bai, bản Mường Khăng, xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đợt mưa lớn từ ngày 13/9/2026 đến ngày 19/9/2026, trên địa bàn bản Mường Khăng, xã Thiên Phủ xuất hiện các vết nứt, sạt trượt tại sườn núi Pù Bai (có độ cao khoảng 1.600m), có nguy cơ rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ/41 khẩu đang sinh sống dưới chân núi và tuyến đường giao thông liên bản.

Qua kiểm tra thực tế có 2 vị trí nứt, sạt trượt lớn như sau:

Vị trí thứ nhất: Cung sạt có chiều dài khoảng 800m, chạy dọc theo sườn núi; đỉnh cung sạt cách đường giao thông liên bản dưới chân núi khoảng 1.200m, điểm cuối cung sạt cách đường giao thông liên bản khoảng 500m và cách khu dân cư khoảng 450m (chênh cao theo phương thẳng đứng giữa đỉnh cung sạt và mặt đường khoảng 300m); đỉnh cung sạt đã tụt sâu xuống so với vị trí ban đầu khoảng 3 - 5m. Kèm theo đó là các vết nứt dọc, nứt ngang kéo dài trên bề mặt sườn núi, bề rộng vết nứt từ 0,2 - 1m; các vết nứt chạy dọc theo sườn núi và đang có dấu hiệu phát triển mở rộng.

Vị trí thứ hai: Cung sạt có chiều dài khoảng 1.000m chạy dọc sườn núi; đỉnh cung sạt cách đường giao thông liên bản khoảng 1.500m, điểm cuối cung sạt cách đường giao thông khoảng 1.200m và cách khu dân cư khoảng 1.150m (chênh cao theo phương thẳng đứng giữa đỉnh cung sạt và mặt đường khoảng 350m); đỉnh cung sạt tụt xuống sâu so với vị trí ban đầu khoảng 20m. Kèm theo đó là các vết nứt kéo dài trên bề mặt sườn núi; bề rộng vết nứt từ 0,2 - 0,7m, chiều sâu có chỗ 5 - 10m; các vết nứt chạy dọc theo sườn núi và đang có dấu hiệu phát triển mở rộng.

Diễn biến sạt lở tại khu vực nêu trên có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Tổ chức triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Thiên Phủ tổ chức triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của Nhà nước và các hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở.

Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sụt lún, sạt lở đất và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lớn.

Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lưu ý phải chủ động di dời/sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại nơi sơ tán, tuyệt đối không để các hộ dân tự ý quay trở về khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi xảy ra mưa lớn; thực hiện các biện pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của sạt lở.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND xã Thiên Phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ khi nhận được đề nghị của địa phương theo quy định với thời hạn không quá 7 ngày làm việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Thiên Phủ tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô, mức độ ảnh hưởng; trên cơ sở đó xác định và xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư phù hợp, tối ưu, đảm bảo an toàn lâu dài cho các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước (lưu ý xác định cụ thể số hộ dân cần phải bố trí, sắp xếp ổn định theo các hình thức: Tái định cư tập trung, xen ghép, ổn định tại chỗ; dự kiến kinh phí; đề xuất kiến nghị..., có thể thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nếu thấy cần thiết).

Đối với trường hợp tái định cư tập trung (nếu có), phải tìm kiếm, xác định vị trí xây dựng khu tái định cư mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở nêu trên; trong đó lưu ý vị trí xây dựng khu tái định cư mới phải đảm bảo an toàn, phù hợp với nguyện vọng, sinh kế cho các hộ dân; đáp ứng được các nhu cầu cần thiết cho các hộ dân, đảm bảo an toàn trước thiên tai và phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch và pháp luật có liên quan để có thể triển khai các thủ tục và khẩn trương thi công, hoàn thành, đưa người dân đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất. Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư mới, bao gồm: Quy mô, diện tích, các hạng mục chủ yếu, giải pháp thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư... đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Thiên Phủ

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết, hỗ trợ UBND xã Thiên Phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao khi nhận được đề nghị của địa phương với thời hạn không quá 10 ngày làm việc, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư của UBND xã Thiên Phủ (nếu có); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện; báo cáo UBND tỉnh chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (7/10/2026).

NM (Nguồn: UBND tỉnh)