Cận cảnh cây cầu “già cỗi” lộ dầm sắt

Cầu Đa Nẫm, xã Yên Phú xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hư hỏng trên mặt cầu, để lộ phần khung sắt bên dưới. Lan can hai bên cũng xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu Đa Nẫm lý trình Km16+00 trên đường tỉnh 516B xuống cấp.

Ghi nhận tại cầu Đa Nẫm, lớp bê tông mặt cầu tại nhiều vị trí đã bong tróc, phần dầm sắt phía dưới lộ ra ngoài.

Theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, cầu Đa Nẫm nằm trên tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp, cần sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp.

Một số hình ảnh về sự xuống cấp của cây cầu:

Video: Phương tiện khó khăn di chuyển qua cầu Đa Nẫm.

Đình Giang