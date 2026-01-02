Xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ

Sau 6 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền ở phường Nguyệt Viên không chỉ hoạt động ổn định, mà còn tạo được chuyển biến về tư duy và phương thức phục vụ theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo đánh giá năng lực của cán bộ, công chức.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ngay từ giai đoạn đầu vận hành, phường đã xác định rõ mục tiêu của chính quyền địa phương 2 cấp là tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân. Với tinh thần đó, cán bộ, công chức phường đã chuẩn bị chu đáo từ nguồn nhân lực đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định, không bị chồng chéo, gián đoạn và không bỏ sót nhiệm vụ. Chính quyền phục vụ ở phường Nguyệt Viên không chỉ thể hiện ở việc thực hiện đúng các chính sách hướng về người dân, mà còn ở thái độ tận tụy, minh bạch, gần dân trong giải quyết công việc. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến đơn, thư của công dân; những kiến nghị, phản ánh liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; qua đối thoại, tiếp công dân định kỳ để lắng nghe và giải đáp kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Đơn cử như trung tuần tháng 12/2025, UBND phường đã tổ chức hội nghị tiếp công dân để giải quyết các ý kiến của người dân thôn Vĩnh Trị 1, Vĩnh Trị 2, Vĩnh Trị 3 liên quan đến việc triển khai Dự án Khu đô thị mới làm 2/3 số kênh mương nội đồng bị đất đá vùi lấp; nhiều lối đi ra đồng của người dân cũng bị chặn. Sau khi nghe ý kiến của người dân và các phòng, ban, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Văn Ngân đã giao các đơn vị liên quan thống kê toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng để đề nghị đơn vị thi công tiến hành nạo vét toàn bộ các tuyến mương nhằm khơi thông dòng chảy. Đối với các tuyến mương bị đứt đoạn, không thể tiêu nước ra sông sẽ nghiên cứu phương án tiêu thoát nước khác, bảo đảm cho diện tích lúa còn lại không bị ngập úng vào mùa mưa. UBND phường sẽ báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương mở tuyến đường nội đồng mới phục vụ Nhân dân đi lại và sản xuất được thuận lợi.

Ngoài tổ chức hội nghị, UBND phường còn quan tâm xử lý phản ánh của người dân tại địa chỉ https://quanlyphanhoi.thanhhoa.gov.vn. Từ ngày 1/7 đến 28/12/2025, UBND phường đã xử lý 12 kiến nghị thuộc thẩm quyền và công khai trên Hệ thống phản hồi Thanh Hóa; từ chối 5 kiến nghị không thuộc thẩm quyền và không đủ điều kiện xử lý.

Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), việc xây dựng chính quyền phục vụ được thể hiện rõ qua những hành động cụ thể như hướng dẫn tận tình, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được thành lập để thay thế cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trước đây. Để người dân hiểu rõ về mô hình mới này, phường đã đẩy mạnh tuyên truyền về nơi đặt trụ sở trung tâm và việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa đóng giao diện theo quy định. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh của phường, các nhóm zalo, facebook, cổng thông tin điện tử phường. Cùng với đó, UBND phường tổ chức đợt cao điểm triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNelD, kích hoạt định danh điện tử; đặt mã QR để đăng nhập và hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn, máy tính có kết nối mạng để tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin; bố trí các trang thiết bị đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, UBND phường đã ban hành kế hoạch hỗ trợ người yếu thế khi giải quyết TTHC. Khu vực hỗ trợ được bố trí tại vị trí thuận tiện, có cán bộ trực thường xuyên, trang bị đầy đủ phương tiện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC và số hóa hồ sơ. Nhằm quản lý và ngăn chặn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của cán bộ, công chức. Với sự chủ động trong thực hiện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của phường năm 2025 đạt 99,4%.

Chị Nguyễn Thị Dung chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Dù chưa thành thạo việc nộp hồ sơ trực tuyến nhưng được công chức hướng dẫn tận tình, dễ hiểu. Tôi tin chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp người dân được giải quyết các TTHC nhanh và hiệu quả hơn”.

Chính quyền phục vụ Nhân dân là chính quyền luôn gần gũi với dân, quan tâm chăm lo đời sống cho Nhân dân. Sau sáp nhập và thành lập đơn vị hành chính mới, phường Nguyệt Viên có số dân đông hơn 34.400 người. Áp lực làm việc đối với cán bộ, công chức cũng không hề nhỏ. Song, bằng sự quyết tâm, quyết liệt và quyết làm, phường đã và sẽ tiếp tục phấn đấu để xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ theo đúng mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài và ảnh: Tố Phương