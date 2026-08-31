Nối dài những nhịp cầu nhân ái

Từ những phần quà trao đúng lúc, những địa chỉ nhân đạo được kết nối đến những giọt máu nghĩa tình, các câu lạc bộ (CLB) và tình nguyện viên Chữ thập đỏ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Họ còn là những “cầu nối” đưa nguồn lực của cộng đồng đến nơi cần trợ giúp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh tham gia trợ giúp người dân chịu ảnh hưởng thiên tai.

Với hơn 200 tình nguyện viên, CLB Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh là một trong những lực lượng tích cực đồng hành cùng phong trào nhân đạo. Thành lập từ năm 2013, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, CLB không chỉ tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu mà còn kết nối người hiến với những trường hợp cần máu, góp phần duy trì nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Qua nhiều năm, CLB đã hình thành được lực lượng nòng cốt, với những tình nguyện viên tiêu biểu tham gia hiến máu nhiều lần, tích cực vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.

Chị Nguyễn Thị Mạnh, Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, cho biết: “Điều quan trọng nhất để duy trì hoạt động của CLB là xây dựng được niềm tin và tinh thần tự nguyện trong mỗi thành viên. Bằng những lần trực tiếp hiến máu, không quản ngày đêm, mưa gió, hay những thời điểm cần huy động khẩn cấp, các tình nguyện viên đã lan tỏa thông điệp nhân đạo bằng chính việc làm của mình”.

Không chỉ những giọt máu được trao đi, tinh thần nhân ái còn được nối dài bằng nhiều hình thức trợ giúp thiết thực. CLB Thiện nguyện Xanh nhiều năm nay là địa chỉ kết nối những tấm lòng thiện nguyện với người cần được sẻ chia. Từ hỗ trợ người bệnh, trẻ em, gia đình khó khăn đến những trường hợp gặp biến cố, rủi ro thiên tai CLB luôn chủ động tìm hiểu hoàn cảnh, vận động nguồn lực và tổ chức hỗ trợ công khai, minh bạch. Nhờ đó, các chương trình trợ giúp nhân đạo luôn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân.

Không chỉ hỗ trợ tại địa phương, CLB còn tổ chức hàng trăm chuyến thiện nguyện đến nhiều nơi, trao hàng nghìn suất quà, suất ăn, hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tấn nhu yếu phẩm cho người dân vùng sâu, vùng xa, học sinh nghèo và bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Xanh, cho biết: “Mỗi thành viên đều muốn góp một phần nhỏ bé để giúp những người đang gặp khó khăn. Thấy nụ cười, niềm vui của người được hỗ trợ là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều người hơn. CLB cũng luôn chú trọng sự công khai, minh bạch, bởi đó là nền tảng để tạo niềm tin và huy động thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay”.

Từ hoạt động của các CLB cấp tỉnh, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa xuống cơ sở. Nổi bật là CLB Hiến máu tình nguyện và trợ giúp nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Đông Sơn. Các thành viên tích cực tham gia hiến máu, hỗ trợ những trường hợp khẩn cấp, trao quà, trợ giúp trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 7/2025 đến nay, CLB đã hỗ trợ hơn 500 lượt người. Trong đó, có 119 lượt người tham gia hiến máu; hỗ trợ áo đồng phục cho 350 học sinh; hỗ trợ 11 gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 và 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Nhân đạo với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Hội luôn xác định các CLB và tình nguyện viên là lực lượng quan trọng trong hoạt động nhân đạo. Đây là những người trực tiếp đưa phong trào đến với cộng đồng. Đồng thời, phát hiện, kết nối và huy động các nguồn lực để trợ giúp những hoàn cảnh cần hỗ trợ. Do đó, hội chú trọng phát triển lực lượng tình nguyện viên, củng cố các CLB, đồng thời tăng cường hướng dẫn, truyền thông để hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả”.

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 127 CLB tình nguyện thuộc các cấp hội, với 9.120 tình nguyện viên tham gia. Các CLB hoạt động khá đa dạng, từ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, chăm lo tết cho người nghèo đến hưởng ứng Tháng Nhân đạo, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Đáng chú ý, các CLB ngày càng chủ động trong việc tìm kiếm, kết nối các tổ chức, cá nhân cùng tham gia trợ giúp. Các nguồn lực vận động được công khai, minh bạch, qua đó tạo dựng niềm tin và thu hút thêm những tấm lòng thiện nguyện.

Bài và ảnh: Thùy Linh