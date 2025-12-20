Đưa nông sản xứ Thanh tham gia sâu vào các chuỗi giá trị

Thanh Hóa là một trong những địa phương có thế mạnh lớn về nông nghiệp. Từ trồng trọt, chăn nuôi đến thủy sản, lâm nghiệp... hệ sinh thái sản xuất phát triển tương đối đồng đều và bền vững, với nhiều sản phẩm nổi tiếng, được thị trường đánh giá cao về chất lượng, như: lúa gạo, tôm, cây ăn quả... Để những sản phẩm nông sản thực sự phát huy giá trị, đưa vào các chuỗi giá trị, cùng những cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp, HTX, người dân đã chú trọng đầu tư, phát triển hạ tầng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đà để xây dựng các chuỗi giá trị bền vững.

HTX Nông nghiệp xanh công nghệ cao Hồng Nhuệ, xã Hoằng Châu quảng bá, giới thiệu nông sản tại Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Những năm gần đây, tư duy sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ, từ nhỏ lẻ, manh mún sang phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Nhiều vùng sản xuất lớn đã hình thành làm động lực để phát triển công nghiệp chế biến và phát triển các chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2010, anh Trịnh Quang Ngọc, ở xã Yên Phú đã khởi nghiệp với nghề trồng các loại nấm, mộc nhĩ. Từ quy mô sản xuất nhỏ, anh đã đầu tư mở rộng khu sản xuất; đầu tư máy móc để tạo ra sản phẩm chất lượng hơn. Vài năm gần đây, trung bình mỗi năm, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn mộc nhĩ, 2 tấn nấm linh chi khô và hàng chục tấn nấm sò. Năm 2021, anh Ngọc đã đầu tư máy móc chế biến, đóng gói, nâng cao chất lượng sản phẩm; chuẩn hóa quy trình sản xuất theo chu trình OCOP. Nhờ đó, đến nay đơn vị đã có 2 sản phẩm OCOP, gồm: Nấm ngân nhĩ và Trà linh chi túi lọc Ngọc Việt. Trong quá trình phát triển, việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại là cơ hội tốt để anh Ngọc quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Anh Trịnh Quang Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại nấm Ngọc Việt, xã Yên Phú, cho biết: "Nhiều năm nay, công ty không chỉ chú trọng sản xuất nấm quy mô lớn mà còn quan tâm đến nâng cao chất lượng sản phẩm. Để việc sản xuất đạt kết quả cao, chúng tôi đã nỗ lực thay đổi để đưa sản phẩm vào các chuỗi liên kết, tiêu thụ ổn định, giá trị kinh tế cao. Đồng thời, thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ đó, hình thành được các chuỗi cung ứng - tiêu thụ sản phẩm bền vững”.

Được biết, bên cạnh sản xuất các loại nấm thô, Công ty TNHH Thương mại nấm Ngọc Việt còn chú trọng chế biến sâu, đầu tư bao bì, nhãn mác chuyên nghiệp, giúp sản phẩm thoát khỏi hình ảnh “nông sản thô”, gia tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Theo phân tích của các đơn vị chuyên môn, một trong những thách thức lớn để các sản phẩm nông sản của tỉnh có thể tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị chính là khâu tiêu thụ. Nhận thức rõ thách thức đó, tỉnh và các sở, ngành, đơn vị đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu với các thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và liên kết với nhiều hệ thống siêu thị lớn, như: The City; Go!; Winmart... Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc đang mở ra hướng đi mới đầy tiềm năng. Nhiều sản phẩm đã được dán tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra thông tin về quy trình sản xuất, vùng trồng, tạo dựng niềm tin và minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Anh Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Công ty TNHH hữu cơ Thiên Bảo, xã Lưu Vệ cho biết: "Hiện nay, mỗi tháng công ty xuất ra thị trường từ 15-20 tấn ốc và các sản phẩm từ ốc nhồi. Nhờ được tập huấn nâng cao kiến thức nên công ty đã đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng triệt để vào việc quảng bá sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử nên 50% sản lượng sản phẩm tiêu thụ qua kênh online”.

Hiện nay, tỉnh và các xã, phường đã thiết lập mã số vùng trồng cho gần 2.000ha cây trồng nông nghiệp, xây dựng bản đồ nông hóa, phát triển cổng thông tin điện tử “nongsanantoanthanhhoa.vn” để kết nối cung cầu nông sản an toàn. Tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi theo hướng hiện đại, như: Newhope, DABACO, Tập đoàn Xuân Thiện, Tập đoàn TH, Mastergood của Hungary... góp phần đưa nông sản Thanh Hóa tham gia sâu vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến tháng 12/2025, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.478 chuỗi giá trị trong lĩnh vực trồng trọt, 269 chuỗi giá trị trong chăn nuôi và hàng chục chuỗi trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản. Theo đánh giá, việc xây dựng các chuỗi giá trị trong sản xuất đã giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng, truy xuất nguồn gốc và tạo dựng thương hiệu uy tín.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, hành trình đưa nông sản xứ Thanh vào các chuỗi giá trị bền vững vẫn còn nhiều việc phải làm, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người nông dân. Đó là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố then chốt. Khi các mắt xích trong chuỗi được kết nối chặt chẽ, hoạt động hiệu quả, nông sản xứ Thanh không chỉ khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường trong nước mà còn vươn tầm ra thế giới, mang lại sự thịnh vượng bền vững cho bà con nông dân.

Bài và ảnh: Lê Hòa - Hà Linh