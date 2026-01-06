Thường Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Ngay sau chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy và UBND xã Thường Xuân đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số (CĐS) để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch.

Người dân đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thường Xuân.

Để tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến một cách minh bạch, thuận tiện, xã Thường Xuân đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng tại UBND xã và bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị, 31 khu dân cư. Đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng, công nghệ phục vụ hành chính công (PVHCC). 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối đường truyền internet băng rộng, sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm VNPT Ioffice để quản lý và điều hành văn bản; 100% văn bản được phê duyệt, ký số... Cùng với việc triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ như: quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, cán bộ và lãnh đạo tại các phòng, trung tâm PVHCC, HĐND, UBND xã được cấp chứng thư số (chữ ký số) để nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hướng tới một môi trường làm việc không giấy.

UBND xã thành lập ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06 gồm 13 thành viên với nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND xã xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06. Kiện toàn và duy trì hoạt động của 31 tổ công nghệ cộng đồng, mỗi tổ có từ 4 - 7 thành viên để phổ cập, nâng cao tri thức số.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cơ bản và chuyên sâu (ứng dụng AI cơ bản) cho cán bộ, công chức, giúp họ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Đồng thời, triển khai các khóa học trên nền tảng binhdanhocvuso.gov.vn, yêu cầu 100% cán bộ, công chức tham gia. Chỉ đạo trường học trên địa bàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng số, an toàn số cho học sinh THCS, tích hợp giáo dục kỹ năng số cho học sinh trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ học tập, đặc biệt coi trọng kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và đào tạo.

Xã đã cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch 463 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm PVHCC và trên trang thông tin điện tử của UBND xã. Bố trí bảng niêm yết TTHC tại các địa điểm dễ nhìn, dễ tra cứu, có hình ảnh quy trình và mã QR để tra cứu nhanh; đồng thời, số hóa, cập nhật thông tin hồ sơ, ký số các thành phần đầy đủ theo quy định... để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Trung tâm PVHCC phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, rõ trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành, đặc biệt là trong các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường... Tập trung chỉ đạo, khẩn trương tiếp nhận, phân luồng, giải quyết ngay các hồ sơ công việc theo cơ chế ưu tiên “làn xanh” nhằm rút ngắn tối đa thời gian xử lý, đảm bảo không chậm trễ, không quá hạn, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1/7 đến 31/12, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 4.339 hồ sơ TTHC (trực tuyến 3.897 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 442 hồ sơ); trong đó, đã giải quyết trước hạn 3.369 hồ sơ, đúng hạn 863 hồ sơ, chỉ có 30 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%.

Có mặt tại Trung tâm PVHCC xã Thường Xuân để thực hiện thủ tục cấp đổi lại giấy khai sinh, ông Cao Văn Sơn, ở thôn Quyết Tiến, chia sẻ: “Sau khi được cán bộ của trung tâm hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến tận tình, chu đáo, tôi thấy thao tác này cũng khá đơn giản. Lần sau, nếu có việc liên quan đến các TTHC, tôi không cần mất công đến trung tâm làm trực tiếp nữa mà có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến ở nhà”.

Chủ tịch UBND xã Thường Xuân Hoàng Sỹ Hùng cho biết: “Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC gắn với CĐS là yêu cầu thiết yếu để xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả. Do đó, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện các quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử đảm bảo theo quy định của pháp luật. Duy trì tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Thường xuyên nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh thái độ ứng xử của công chức, viên chức khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Gắn nhiệm vụ CĐS với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị hằng năm. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức để họ có thể triển khai, áp dụng các công nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường cán bộ làm công tác công nghệ thông tin để hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thông tin, CĐS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ”.

Bài và ảnh: Phan Nga