[Podcast Tản văn] Nơi cất giữ hồn làng
(Baothanhhoa.vn) - Từ một khoảng sân bình dị của làng quê, bao ký ức tuổi thơ đã lớn lên cùng năm tháng. Ở đó có những đêm sum vầy và cả những khoảnh khắc lặng người trước mất mát. Thời gian đi qua, sân kho ngày nào đã đổi thay, nhưng những gì thân thuộc vẫn ở lại trong ký ức mỗi người. Với tác giả Mộc Nhiên, khoảng sân ấy không chỉ là một phần của tuổi thơ, mà còn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu bền bỉ với xóm làng, để càng đi xa, càng thấy thương nhớ và muốn trở về. Mời các bạn cùng nghe tản văn "Nơi cất gữ hồn làng" của chị qua giọng đọc Tuấn Tú.
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