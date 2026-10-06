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Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa dài gần 24km đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp, thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao để đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa dài gần 24km đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp, thông xe kỹ thuật và đang hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao để đưa vào khai thác trong năm 2026.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Tuyến đường có chiều dài 23,723km, điểm đầu tại xã Tân Tiến, kết nối với tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình; điểm cuối nối với tuyến đường ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn. Công trình được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Dự án có tổng mức đầu tư 1.919,34 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao quản lý dự án.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Tuyến đường có nền đường rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m, góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển, tăng khả năng kết nối giữa các địa phương trong khu vực.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Trên toàn tuyến có 4 cầu, gồm 3 cầu lớn vượt sông Lèn, sông Lạch Trường, kênh De và một cầu trung vượt kênh Hói Đào. Một số đoạn tuyến đã hoàn thiện, kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Cầu Lạch Trường thuộc gói thầu xây lắp số 6, dài 1.321m, gồm 30 nhịp. Đây là cầu vượt cạn, vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa do địa phương xây dựng.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Cầu gồm một liên dầm hộp 3 nhịp liên tục và 27 nhịp dẫn Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, bảo đảm kết nối tuyến đường qua khu vực sông Lạch Trường.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Toàn tuyến có 8 nút giao với đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp và đường liên xã. Các nút giao được thiết kế giao bằng, có làn chờ rẽ rộng từ 2,5m cùng hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Tại đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như cọc tiêu, sơn phản quang và kẻ vạch đường. Các hạng mục điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông đang được lựa chọn nhà thầu để thi công, hoàn thành trong năm 2026.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, phần xây lắp của dự án đã hoàn thành với giá trị khoảng 1.410 tỷ đồng. Hiện công trình đang được hoàn thiện, đồng thời thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Dự án đang được thẩm tra an toàn giao thông. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026, kết nối với tuyến đường ven biển qua Ninh Bình và đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Cận cảnh tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông ven biển, tăng cường kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó thiên tai và góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Đường ven biển #Nga Sơn #Cận cảnh #Hoàn thiện #Khai thác #hoàn thành toàn bộ #Thủ tục #Dự án #đường bộ

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