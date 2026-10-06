Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Hội An

Từ ngày 8 đến 11/10, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Thông tin chi tiết các hoạt động diễn ra tại sự kiện Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức, nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương; đồng thời kết nối ẩm thực với phát triển du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Thanh Hóa.

Liên hoan có quy mô gần 200 gian hàng, quy tụ các xã, phường trong tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch cùng các đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách được thưởng thức đặc sản nhiều vùng miền; trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc Thanh Hóa; xem trình diễn chế biến món ăn và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là không gian ẩm thực và văn hóa Lào, cùng các hoạt động livestream, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung.

Thông qua sự kiện nhằm hướng tới xây dựng Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa ẩm thực trở thành một thành tố quan trọng trong sản phẩm du lịch và lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa”.

Mai Phương