Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Du lịch

Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Hội An

Mai Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 8 đến 11/10, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Hội An

Từ ngày 8 đến 11/10, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành sẽ diễn ra Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh diễn ra từ ngày 8 đến 11/10 tại Công viên Hội An

Thông tin chi tiết các hoạt động diễn ra tại sự kiện Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức, nhằm quảng bá văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương; đồng thời kết nối ẩm thực với phát triển du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Thanh Hóa.

Liên hoan có quy mô gần 200 gian hàng, quy tụ các xã, phường trong tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch cùng các đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các gian hàng hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách được thưởng thức đặc sản nhiều vùng miền; trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc Thanh Hóa; xem trình diễn chế biến món ăn và tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là không gian ẩm thực và văn hóa Lào, cùng các hoạt động livestream, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung.

Thông qua sự kiện nhằm hướng tới xây dựng Liên hoan Văn hóa ẩm thực xứ Thanh trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa ẩm thực trở thành một thành tố quan trọng trong sản phẩm du lịch và lan tỏa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa”.

Mai Phương

Từ khóa:

#Ẩm thực #thể thao và Du lịch Thanh Hóa #Công viên Hội An #Xứ Thanh #phường Hạc Thành #Sở Văn hóa #Phát triển du lịch #Sự kiện #Quảng bá #Sức hấp dẫn

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Điểm đến “chữa lành” lý tưởng

Điểm đến “chữa lành” lý tưởng

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của xứ Thanh, Vườn Quốc gia (VQG) Bến En, xã Như Thanh mang trong mình vẻ đẹp nguyên sơ, êm đềm của núi rừng xanh thẳm, hòa quyện cùng nhịp sống bình dị nơi bản làng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn dừng chân...
Không gian check-in góp phần quảng bá du lịch

Không gian check-in góp phần quảng bá du lịch

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Thay vì chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng, hiện nay xu hướng tìm về các khu, điểm du lịch có không gian check-in đẹp, đã và đang được nhiều du khách lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu đó, các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã...
Thăm đất Mường Khoòng

Thăm đất Mường Khoòng

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Mường Khoòng là một trong những mường lớn ở miền Tây xứ Thanh. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ mà còn là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa đặc sắc. Sức hút của Mường Khoòng được dệt nên từ những nếp nhà sàn truyền thống,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh