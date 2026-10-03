Không gian check-in góp phần quảng bá du lịch

Thay vì chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng, hiện nay xu hướng tìm về các khu, điểm du lịch có không gian check-in đẹp, đã và đang được nhiều du khách lựa chọn. Nắm bắt nhu cầu đó, các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng mô hình này, tạo sức hút du khách đến trải nghiệm, qua đó quảng bá, lan tỏa hình ảnh trên mạng xã hội.

Ngôi nhà cổ của gia đình ông Lương Trọng Duệ, làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng) - điểm check-in hấp dẫn du khách.

Từ sáng sớm, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, không khí đã nhộn nhịp. Du khách đến đây không chỉ để tham quan, tìm hiểu về lịch sử của triều đại nhà Hậu Lê, mà còn để check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp trong chuyến du lịch của mình.

Anh Nguyễn Huy Hoàng, du khách đến từ TP Hà Nội, chia sẻ: “Trước khi đến Lam Kinh, tôi từng tìm hiểu về khu di tích qua các bức ảnh được bạn bè chụp lại và đăng tải trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook và tôi nhận thấy nơi đây khá đẹp, cảnh quan xanh mát, nên vào dịp mùa thu năm nay, tôi đã đưa gia đình đến đây tham quan, trải nghiệm. Ở đây, không chỉ có thiên nhiên khoáng đạt, không khí trong lành, mà mỗi một điểm dừng chân, như cây đa thị, sân rồng, chính điện, các tòa thái miếu, đều mang một vẻ đẹp riêng và gắn với một câu chuyện lịch sử. Ở đây, gia đình tôi cũng có thể check-in, lưu lại những bức ảnh đẹp và đăng tải trên mạng xã hội nhằm quảng bá điểm đến tới bạn bè, du khách".

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Việc xây dựng không gian check-in độc đáo, gắn liền với bản sắc văn hóa lịch sử của khu di tích là giải pháp hiệu quả để tạo điểm nhấn và thu hút du khách trong thời đại công nghệ số hiện nay. Chính vì vậy, ban quản lý đã xây dựng, bố trí nhiều điểm check-in để phục vụ nhu cầu của du khách. Đặc biệt thời điểm này đang diễn ra Lễ hội Lam Kinh năm 2026 (từ ngày 1 đến 3/10), ban quản lý còn xây dựng, bố trí không gian trải nghiệm, check-in mang đậm nét cung đình và lên kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ dân gian và phiên chợ vùng cao, cùng các trò chơi dân gian, như kéo co, đẩy gậy, nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Nằm bên dòng sông Mã hào hùng, được bao bọc bởi những dãy núi, đồi đan xen, làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng cũng là điểm đến tham quan, check-in thu hút đông đảo du khách. Khi đến đây, du khách có thể check-in tại các ngõ: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng hoặc những ngôi nhà cổ được người dân gìn giữ và bảo tồn qua nhiều thế hệ.

Trong số các ngôi nhà cổ ở đây, nổi bật nhất là ngôi nhà của ông Lương Trọng Duệ, có tuổi đời hơn 200 năm, vẫn được các thế hệ trong gia đình gìn giữ, bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Theo ông Lương Thế Tập (con trai ông Lương Trọng Duệ) đang trông coi ngôi nhà, cho biết: “Những năm gần đây, lượng khách đến check-in tại ngôi nhà cổ của gia đình ngày càng đông, nhất là vào ngày cuối tuần. Để tạo sức hấp dẫn du khách, gia đình tôi đã xây dựng thêm không gian sưu tầm cổ vật, bố trí thêm các tiểu cảnh, trồng thêm hoa, cây xanh trong sân để tạo không gian xanh mát. Từ đó, để du khách vừa có thể vui chơi, khám phá lại vừa có thể check-in lưu lại những khung cảnh đẹp. Và cũng từ những bức ảnh đó, khi du khách đăng tải lên mạng xã hội sẽ là kênh quảng bá du lịch một cách hiệu quả nhất đến bạn bè, du khách”.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, các khu, điểm du lịch trong tỉnh ngày càng được nhiều du khách biết và tìm đến để tham quan, trải nghiệm, phần lớn cũng là nhờ các hình ảnh được du khách đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Từ hình ảnh về một địa điểm du lịch, ẩm thực, các quán ăn, nhà hàng, đặc sản quê hương... được đăng tải trên zalo, facebook, đa phần đều nhận khá đông sự quan tâm, lượt like, bình luận và chia sẻ. Điển hình như các khu du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, đến các điểm du lịch cộng đồng ở thôn Tiến Sơn (xã Thường Xuân), bản Đôn (xã Pù Luông), bản bút (xã Nam Xuân)...

Với mong muốn huy động cộng đồng cùng lan tỏa hình ảnh du lịch Thanh Hóa trên không gian mạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phát động Chiến dịch truyền thông số "Check-in biển Thanh Hóa năm 2026”, với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh”. Cùng với đó, sở cũng khuyến khích các khu, điểm du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số và truyền thông số trong hoạt động du lịch, tăng cường xây dựng thêm nhiều không gian check-in hấp dẫn và đẩy mạnh kết nối đồng bộ các điểm đến theo chuỗi du lịch liên kết, nhằm mang lại những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho du khách.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt