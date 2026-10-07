Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Thiệu Tiến

Chiều 7/10, Đoàn giám sát số 236 của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2026 tại xã Thiệu Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, UBND xã Thiệu Tiến đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn, thư theo quy định. Các đơn thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết. Những vụ việc không thuộc thẩm quyền, công dân được hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người, xã đã tập trung rà soát, xác minh, kết hợp tuyên truyền, giải thích, vận động, hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; bố trí cơ sở vật chất, sổ sách, hồ sơ phục vụ tiếp công dân, quản lý đơn được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý, xử lý đơn, thư từng bước được tăng cường.

Tuy nhiên, việc cập nhật, thống kê, tổng hợp tình hình tiếp công dân, đơn thư có thời điểm chưa kịp thời; công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi quá trình xử lý vụ việc chưa đồng bộ. Một số vụ việc liên quan đến lịch sử quản lý, sử dụng đất qua nhiều thời kỳ còn khó khăn trong rà soát, xác minh. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn còn kiêm nhiệm nhiều công việc...

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Tiến phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị Đảng ủy xã Thiệu Tiến tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Đối với những vụ việc kéo dài, xã cần tập trung rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Những vụ việc thuộc thẩm quyền phải xác định rõ thời hạn giải quyết, không để tồn đọng; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại, giải thích và hướng dẫn công dân; chú trọng hòa giải, vận động ngay từ cơ sở, nhất là đối với các vụ việc liên quan đến đất đai, có lịch sử quản lý, sử dụng qua nhiều thời kỳ. Sau mỗi buổi tiếp công dân, đối thoại, cần ghi nhận đầy đủ nội dung, xác định rõ việc cần giải quyết, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện.

Tăng cường số hóa, cập nhật đầy đủ hồ sơ tiếp công dân và đơn, thư trên hệ thống theo dõi. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn; bố trí điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xã Thiệu Tiến cần xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng tồn tại, hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra; định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các vụ việc được giải quyết đúng quy định, đúng thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân và giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Phan Nga