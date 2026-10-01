[Sống đẹp] Cùng em viết tiếp hành trình tuổi thơ
(Baothanhhoa.vn) - Một bàn tay lành lặn...một đôi chân vững vàng...một nụ cười hồn nhiên... những điều rất đỗi bình thường. Nhưng với những em nhỏ sinh ra cùng những khiếm khuyết về cơ thể, để có được một tuổi thơ trọn vẹn đôi khi cần thêm một cơ hội. Sự phối hợp giữa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với các tổ chức, chuyên gia y tế đến từ Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Anh... đã góp phần đưa các chương trình hỗ trợ đến gần hơn với những gia đình chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, để chi phí không trở thành rào cản trên hành trình điều trị của các em.
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