[Podcast Tản văn] Khói bếp gọi về miền ký ức
(Baothanhhoa.vn) - Có những ký ức tưởng đã ngủ yên theo năm tháng, nhưng chỉ một làn khói bếp cũng đủ đánh thức. Từ những ngày mưa thu, tác giả Lê Thị Xuân đã trở về với căn bếp nhỏ của mẹ, nơi có ngọn lửa hồng, củ khoai, bắp ngô, con cua, con cáy và tiếng cười của những đứa trẻ. Khói bếp không chỉ mang theo mùi thơm của những món ăn quê mà còn ủ ấm cả một miền tuổi thơ, nơi có bóng dáng tảo tần của mẹ, giọt mồ hôi của cha và tình thân gia đình. Tản văn “Khói bếp gọi về miền ký ức” của chị là lời thủ thỉ nhẹ nhàng về những điều bình dị mà thời gian chẳng thể làm phai nhạt. Mời các bạn nghe những dòng văn giản dị này qua giọng đọc Đan Chi.
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