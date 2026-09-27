Xây dựng “bản sắc số” cho từng điểm đến

Khi một du khách hỏi AI “Tôi nên đi đâu?”, Thanh Hóa có xuất hiện trong câu trả lời hay không? Và nếu xuất hiện, AI sẽ kể câu chuyện gì về Thanh Hóa?

Đây là những câu hỏi cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi ngày Du lịch Thế giới năm nay (27/9) được tổ chức El

Salvador với chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch”.

Có một thực tế trong ngành du lịch hiện nay được rất nhiều chuyên gia cảnh báo: AI ngày càng tham gia sâu vào việc quyết định du khách khi lựa chọn điểm đến nào, sản phẩm nào và hành trình ra sao.

Du khách có thể bằng câu hỏi với một trợ lý AI: Tôi nên đi đâu cuối tuần? Ở Thanh Hóa có gì đáng trải nghiệm? Nên đi Pù Luông hay Sầm Sơn? Ăn gì ở Thanh Hóa? Đâu là nơi phù hợp cho một chuyến du lịch gia đình?...

Khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến không chỉ diễn ra trên đường phố, tại các hội chợ hay trên mạng xã hội, mà còn diễn ra trong chính hệ thống dữ liệu mà AI sử dụng để tạo ra câu trả lời.

Đây chính là thông điệp đáng suy ngẫm nhất của Ngày Du lịch Thế giới năm nay: nếu điểm đến không chủ động tạo lập dữ liệu, câu chuyện và hình ảnh của mình trên không gian số, người khác có thể sẽ kể câu chuyện đó thay mình.

Rõ ràng, AI không chỉ là công cụ để du lịch sử dụng; AI đang trở thành một phần của hạ tầng quyết định tương lai du lịch.

Thanh Hóa đã triển khai du lịch thông minh, số hóa nhiều khu, điểm du lịch và xây dựng các nền tảng phục vụ du khách. Những kết quả ấy là nền móng quan trọng. Nhưng trước làn sóng AI, số hóa thôi chưa đủ. Thanh Hóa cần chuyển từ tư duy “đưa thông tin lên mạng” sang tư duy “xây dựng dữ liệu để máy có thể hiểu đúng về Thanh Hóa”.

Một hệ thống dữ liệu du lịch của tỉnh cần được cập nhật, chuẩn hóa và liên thông về điểm đến, sản phẩm, giá dịch vụ, thời gian hoạt động, sự kiện, giao thông, cơ sở lưu trú, ẩm thực, văn hóa, bản đồ, hình ảnh, video, phản hồi của du khách... Đặc biệt, thông tin phải đa ngôn ngữ và đủ tin cậy để các nền tảng số, công cụ tìm kiếm và AI có thể nhận diện.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cần xây dựng “bản sắc số” cho từng điểm đến. Pù Luông không chỉ là một địa danh có ruộng bậc thang; Lam Kinh không chỉ là một di tích; Thành Nhà Hồ không chỉ là một công trình đá; Sầm Sơn không chỉ là một bãi biển. Mỗi nơi cần có một câu chuyện, một hệ thống dữ liệu và những trải nghiệm đặc trưng đủ rõ để AI có thể giới thiệu đúng và hấp dẫn.

Vậy là, nhân lực du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở ngoại ngữ, nghiệp vụ lễ tân hay kỹ năng hướng dẫn. Người làm du lịch cần biết sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách, xây dựng nội dung, chăm sóc khách hàng, thiết kế sản phẩm và dự báo nhu cầu. Nhưng quan trọng hơn cả là phải xác lập một nguyên tắc mang tính xuyên suốt: công nghệ phục vụ điểm đến và cộng đồng, chứ không để điểm đến phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán.

AI có thể giúp Thanh Hóa được biết đến nhiều hơn, nhưng giá trị thật của Thanh Hóa vẫn nằm ở cảnh quan, di sản, văn hóa, con người và chất lượng trải nghiệm. Công nghệ có thể đưa du khách đến cửa ngõ, song chỉ dịch vụ tốt, môi trường tốt và những trải nghiệm có bản sắc mới khiến họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần hơn.

Nguyễn Hường