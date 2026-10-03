5 đại công viên, mật độ xây dựng chỉ 18% tạo nên khác biệt gì khi sống tại Sun Urban City?

Vừa ra khỏi nhà, điều đầu tiên chào đón cư dân Sun Urban City là khoảng trời khoáng đạt và hương cây cỏ dịu mát. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ vài bước chân, hành trình khám phá sẽ tiếp nối với không gian văn hóa, thể thao, giải trí đan xen trong hệ thống 5 đại công viên, mở ra một chất sống mới, đầy trải nghiệm ngay giữa miền xanh.

Khoảng 82% diện tích quy hoạch Sun Urban City được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian tiện ích. Đây không chỉ là phần diện tích “để dành” sau khi hoàn thiện các hạng mục nhà ở, mà được tính toán ngay từ đầu trong định hướng phát triển một đô thị nghỉ dưỡng trên nền tảng hệ sinh thái 5 đại công viên chủ đề.

Dưới những cung đường rợp bóng cây xanh, nhịp sống đầu ngày của cư dân Sun Urban City diễn ra thật thảnh thơi: người lớn thong thả dạo bộ, tập dưỡng sinh, các bạn trẻ đạp xe quanh công viên ngập tràn sắc hoa, còn trẻ nhỏ ríu rít vui đùa giữa những “sân chơi tự nhiên” rộng mở.

Anh Belkadi Ahmed, một giáo viên người Algeria đang sống tại Sun Urban City cho biết, điều khác biệt không chỉ là có nhiều cây xanh hay nhiều không gian để thư giãn, mà mỗi điểm chạm ở đây đều mang thêm một lớp giá trị trải nghiệm thú vị. “Tôi đã đến nhiều khu đô thị ở Hà Nội và các khu vực xung quanh, nhưng Sun Urban City gây ấn tượng với tôi ở cách tôn trọng và đưa văn hóa truyền thống Việt Nam vào đời sống. Ngay cạnh khu căn hộ tôi đang ở có Công viên Lễ hội, nơi có nhiều công trình tiện ích với thiết kế mang nét văn hóa độc đáo. Sống ở đây như có thêm một điểm du lịch trải nghiệm ngay tại nhà”, anh nói.

Ở Công viên Lễ hội mà anh Belkadi Ahmed nhắc đến, Sun Group đã hiện thực hóa một “bảo tàng kiến trúc” ngoài trời trải dọc trục đại lộ và dòng kênh Vua Lê. Từ cầu Long Kiều đến cầu Kim Lọng, qua đường dạo Cổng Chuông, quảng trường trống Đọi Tam khổng lồ cao 32m... tại mỗi điểm chạm, cư dân, du khách lại bắt gặp một dấu ấn thân thuộc của vùng đất núi Đọi - sông Châu.

Sắc xanh thiên nhiên, chất liệu văn hóa truyền thống hòa vào nhịp sống hiện đại khi sân khấu nhạc nước hoạt động, những công trình lần lượt lên đèn, dòng người thong thả dạo chơi, ăn uống và trò chuyện. Công viên Lễ hội tạo thêm một điểm hẹn để cư dân gặp gỡ và tận hưởng buổi tối sôi động ngay gần nhà.

Rời trục Công viên Lễ hội, cư dân sẽ gặp ngay Công viên Văn hóa - công viên lớn nhất khu đô thị với quy mô 36,7 ha. Hàng nghìn cây xanh, thảm cỏ đang được ươm trồng quanh hồ nước rộng 16 ha, nối dài những cung đường rợp bóng cây, ngập sắc hoa. Đặc biệt, công viên còn sở hữu sân khấu nghệ thuật ngoài trời khổng lồ, nơi những màn trình diễn ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa sẽ mang đến một nhịp sống khác cho khu đô thị.

Quy hoạch công viên trải dài khắp dự án nên dù ở phân khu nào, cư dân Sun Urban City đều sở hữu một “tài sản xanh” ngay trước cửa. Nếu Art Residence và dãy nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền kế cận Công viên Lễ hội, Công viên Văn hóa thì phân khu Flora Avenue cũng sở hữu vị trí đắc địa bao quanh bởi Sun Sports City Ninh Binh, Sun World Ha Nam và Công viên Sinh thái.

Sun Sports City Ninh Binh là mô hình công viên thể thao đầu tiên tại khu vực, rộng 22 ha, quy tụ nhà thi đấu đa năng 7.500 chỗ, đường chạy 2.000 m, cụm 58 sân tập đa dạng gồm sân bóng đá, tennis, bóng rổ, cầu lông, hơn 30 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế...

Công viên thể thao nằm ngay trong khu đô thị đã trở thành điểm hẹn của nhiều cư dân và những người yêu vận động. “Tiện nhất là muốn chơi thể thao lúc nào cũng được. Chiều nào mình cũng hẹn bạn bè chạy bộ vài vòng, thi thoảng cùng tham gia các giải đấu cho cư dân.”, Thanh Thủy, bạn trẻ đang sống tại Sun Urban City, chia sẻ.

Ngay trong khu đô thị, cư dân Sun Urban City còn có một thiên đường giải trí giải nhiệt ngày hè - Sun World Ha Nam. Bước qua cánh cửa công viên là không gian phủ bóng hàng nghìn tán dừa xanh, cùng 14 tổ hợp trò chơi nước từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm. Đặc biệt Sun World Ha Nam là công trình mang đậm dấu ấn văn hóa múa rối nước.

Ngoài ra, Công viên Sinh thái rộng 13 ha đang bắt đầu triển khai, trong tương lai sẽ nối dài những khoảng xanh của Sun Urban City, với hàng trăm tiện ích vui chơi, thư giãn.

Chỉ 18% diện tích dành cho xây dựng, phần còn lại là tiện ích, 5 đại công viên và các khu vườn chủ đề. Sun Urban City phát triển đô thị xoay quanh con người, lấy ba trụ cột khoảng xanh, mặt nước và trải nghiệm làm nền tảng, tạo nên một không gian sống cân bằng và khác biệt giữa nhịp sống đô thị phồn hoa. “Bắt đầu từ những nhu cầu rất đời thường, đó là làm sao để cư dân có không gian xanh, có chỗ vui chơi thay vì chỉ có những tòa nhà. Sun Group đã đưa tư duy kiến tạo điểm đến vào quy hoạch đô thị, để mỗi dự án không chỉ đẹp mà thực sự được sử dụng và mang lại giá trị cho đời sống hằng ngày”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Chất riêng này cũng đang tạo lực hút an cư rõ nét tại Sun Urban City. Hơn 90% căn hộ Art Residence đã được lấp đầy, trong khi các căn nhà phố, biệt thự Kim Ngân - Kim Tiền vừa bàn giao cũng nhanh chóng được hoàn thiện nội thất. Đáng chú ý, nhóm cư dân mới về ở có nhiều chuyên gia, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình và các khu công nghiệp lân cận.

Tùng Dương (LN)