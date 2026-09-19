[Podcast] Truyện ngắn: Mùa thu để lại
(Baothanhhoa.vn) - # Có những câu nói chỉ mất một giây để thốt ra, nhưng người ta phải mất cả nửa đời người gánh chịu cái giá của nó. Tập podcast hôm nay mang đến cho bạn câu chuyện “Mùa Thu Để Lại” của tác giả Dương Phương - một trầm tích lặng lẽ về tình cha con, về hai mươi năm chia xa chỉ vì sự sĩ diện và những hiểu lầm không ai chịu cởi bỏ. Dưới bóng cây khế già và mái ngói phủ rêu, chiếc đèn pin hỏng từ hai mươi năm trước vẫn nằm yên đó, cất giữ một thứ ánh sáng chưa từng tắt: sự chờ đợi vô điều kiện của người cha. Nhắm mắt lại, thả mình vào tiếng mưa Thu rơi lách tách trên mái hiên và tiếng cổng sắt ken két trở về. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc Tuấn Tú để thấy rằng: Nhà không phải là một nơi chốn bám giữ, mà là nơi ta biết mình luôn có lối quay về.
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