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Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID từ ngày 5/10/2026

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(Baothanhhoa.vn) - Việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan; qua ứng dụng VNeID.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID từ ngày 5/10/2026

Việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan; qua ứng dụng VNeID.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID từ ngày 5/10/2026

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VNeID từ ngày 5/10/2026

Theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 5/10/2026, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNelD hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật./

Theo TTXVN

Từ khóa:

#VNeID #Phản ánh #thông tin #Đường dây nóng #Ứng dụng #Dấu hiệu #Tin giả #sai sự thật #thông qua #người dân

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