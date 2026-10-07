Chuẩn bị phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Sáng 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với toàn quốc, sự kiện tổ chức tại Thanh Hóa nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân; khuyến khích mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi, sức khỏe và sở thích để tập luyện thường xuyên.

Qua đó, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động.

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và định hướng, chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát huy vai trò của thể dục, thể thao trong nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” quy mô toàn quốc vào sáng 10/10/2026. Theo kế hoạch, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), kết nối với điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ 6h30 đến 7h15 sáng 10/10 sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động tại điểm cầu trung tâm. Tiếp đó, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức chạy hưởng ứng. Sau màn chạy hưởng ứng trên toàn quốc, sẽ diễn ra các hoạt động thể thao tại các địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu huy động tối thiểu 5.000 - 6.000 người là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, thành viên các câu lạc bộ thể thao và Nhân dân trên địa bàn tham dự lễ phát động và chạy đồng hành hưởng ứng chương trình.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức hoạt động biểu diễn một số môn thể thao như Vovinam, võ cổ truyền, taekwondo, karate, wushu, aerobic, dân vũ... Điểm cầu tổ chức dự kiến tại khuôn viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Đại diện Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện các ngành, đơn vị, địa phương tham gia đã trao đổi về khả năng vận động, huy động lực lượng, trang phục, phương tiện đưa, đón; phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm nguồn điện, thiết bị kết nối hình ảnh trong các tình huống.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; thực hiện huy động mọi nguồn lực xã hội trong công tác tổ chức; vận động đông đảo lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và các thành phần xã hội hưởng ứng, tham gia hoạt động đảm bảo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội nhằm truyền tải mục đích, ý nghĩa của việc phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, tạo không khí sôi nổi, khích lệ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

Anh Tuân