Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Podcast

Điểm tin 6h00 sáng Truyện ngắn Tản văn

[Podcast Tản văn] Tháng mười miên man niềm nhớ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tháng mười về, mang theo chút heo may se lạnh, sắc vàng của đồng lúa chín, vị ngọt của trái bưởi trong vườn và làn khói lam chiều bảng lảng nơi quê nhà. Với mỗi người, tháng mười có thể chỉ là một khoảnh khắc giao mùa, nhưng cũng có thể là cánh cửa mở về miền ký ức thân thương. Mời quý vị cùng lắng lại trong những phút giây dịu dàng qua tản văn “Tháng mười miên man miền nhớ” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc Đan Chi để thấu cảm.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

podcast mới

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh