[Podcast Tản văn] Tháng mười miên man niềm nhớ
(Baothanhhoa.vn) - Tháng mười về, mang theo chút heo may se lạnh, sắc vàng của đồng lúa chín, vị ngọt của trái bưởi trong vườn và làn khói lam chiều bảng lảng nơi quê nhà. Với mỗi người, tháng mười có thể chỉ là một khoảnh khắc giao mùa, nhưng cũng có thể là cánh cửa mở về miền ký ức thân thương. Mời quý vị cùng lắng lại trong những phút giây dịu dàng qua tản văn “Tháng mười miên man miền nhớ” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc Đan Chi để thấu cảm.
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