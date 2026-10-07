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Không bổ sung xe điện 4 bánh chở khách trên địa bàn Sầm Sơn

Khánh Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/10, Sở Xây dựng đã làm việc với đại diện Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Sầm Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH Phương Hiền liên quan đến nội dung đề xuất đưa vào hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ vận chuyển khách trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Không bổ sung xe điện 4 bánh chở khách trên địa bàn Sầm Sơn

Sáng 7/10, Sở Xây dựng đã làm việc với đại diện Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Sầm Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH Phương Hiền liên quan đến nội dung đề xuất đưa vào hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ vận chuyển khách trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Không bổ sung xe điện 4 bánh chở khách trên địa bàn Sầm Sơn

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời điểm trước ngày 1/1/2025, hoạt động xe chở người 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn (cũ) được thực hiện thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với số lượng 474 phương tiện.

Từ ngày 1/1/2025, các xe điện hoạt động theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Quyết định số 54 của UBND tỉnh và phương án tổ chức giao thông quy định hoạt động của xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe 4 bánh có gắn động cơ do UBND xã, phường phê duyệt.

Không bổ sung xe điện 4 bánh chở khách trên địa bàn Sầm Sơn

Ông Cao Duy Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Phương Hiền phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và UBND phường Sầm Sơn đã tiếp thu đề xuất của Công ty TNHH Phương Hiền về việc giải quyết dứt điểm kiến nghị được hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ vận chuyển khách trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và những hạn chế của loại phương tiện này trong thời gian qua, cơ quan chức năng xác định nếu đưa thêm 50 xe điện của Công ty TNHH Phương Hiền vào hoạt động sẽ gây áp lực rất lớn đối với công tác tổ chức giao thông, có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc.

Không bổ sung xe điện 4 bánh chở khách trên địa bàn Sầm Sơn

Ông Vũ Minh Thuận, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng tiếp thu, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp.

Vì vậy, các ý kiến tại buổi làm việc thống nhất giữ nguyên 474 xe 4 bánh có gắn động cơ hoạt động vận chuyển khách theo cơ chế thí điểm của Chính phủ được cấp phép từ năm 2013; không xem xét bổ sung thêm số lượng loại xe này trên địa bàn phường Sầm Sơn theo đề nghị của Công ty TNHH Phương Hiền.

UBND phường Sầm Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn về việc không bổ sung thêm xe 4 bánh có gắn động cơ.

Trong thời gian tới, phường nghiên cứu phương án giảm dần số lượng phương tiện khi hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Khánh Huyền

Từ khóa:

#Phường Sầm Sơn #hoạt động #Động cơ #Đối thoại doanh nghiệp #Hiệp hội Doanh nghiệp #Vận chuyển #Xe điện #Đề xuất #Đối thoại với doanh nghiệp #Sở Văn hóa

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