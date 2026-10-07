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Thủy điện Trung Sơn chủ động nguồn nước, sẵn sàng cho mùa khô 2026-2027

Trung Sinh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đang chủ động vận hành hồ chứa, tích nước theo quy định, chuẩn bị nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước cho hạ du trong mùa khô 2026-2027.

Thủy điện Trung Sơn chủ động nguồn nước, sẵn sàng cho mùa khô 2026-2027

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đang chủ động vận hành hồ chứa, tích nước theo quy định, chuẩn bị nguồn nước phục vụ phát điện và cấp nước cho hạ du trong mùa khô 2026-2027.

Thủy điện Trung Sơn chủ động nguồn nước, sẵn sàng cho mùa khô 2026-2027

Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn tích nước chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027.

Đơn vị đang tăng cường theo dõi diễn biến thủy văn, lượng nước về hồ, mực nước hồ và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo khí tượng thủy văn. Trên cơ sở đó, công ty xây dựng phương thức vận hành phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn nước.

Thủy điện Trung Sơn chủ động nguồn nước, sẵn sàng cho mùa khô 2026-2027

Vận hành hồ chứa Trung Sơn gắn với nhiệm vụ phát điện và điều tiết nước về hạ du.

Việc vận hành hồ chứa, tích nước hợp lý từ cuối mùa mưa lũ có ý nghĩa quan trọng trong tạo nguồn dự trữ cho mùa khô, nhất là khi lượng nước về hồ giảm. Theo TSHPCo, nguồn nước được tích trữ giúp Nhà máy Thủy điện Trung Sơn nâng cao tính chủ động trong vận hành, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện và thực hiện nhiệm vụ điều tiết nước cho hạ du.

Trong quá trình vận hành, TSHPCo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ và cơ quan, đơn vị liên quan để điều tiết, khai thác nguồn nước hợp lý, tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và các quy định liên quan; đồng thời bảo đảm hài hòa yêu cầu phát điện, an toàn công trình và cấp nước cho hạ du.

Thủy điện Trung Sơn chủ động nguồn nước, sẵn sàng cho mùa khô 2026-2027

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn sẵn sàng vận hành trong mùa khô 2026-2027.

Trước đó, ngày 23/9, TSHPCo đã có Tờ trình số 989/TTr-TĐTS đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho phép tích nước hồ chứa Thủy điện Trung Sơn. Việc đề xuất được thực hiện trên cơ sở yêu cầu bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, cung ứng điện những tháng còn lại của năm 2026 và mùa khô năm 2027, đồng thời căn cứ nhận định, dự báo diễn biến thời tiết, thủy văn.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và các dự báo khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cho phép TSHPCo từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/10 được tích nước cuối mùa lũ, nâng dần mực nước hồ đến cao trình +157m. Việc tích nước nhằm tăng khả năng dự trữ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa nguy cơ hạn hán, thiếu nước, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Quá trình tích nước được thực hiện với yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai. Trường hợp có dự báo bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc hình thế thời tiết có khả năng gây mưa, lũ lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Mã trong vòng 24-48 giờ, Công ty phải chủ động vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã.

Trung Sinh (CTV)

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