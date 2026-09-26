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[Podcast] Truyện ngắn: Ánh lửa đêm trăng

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(Baothanhhoa.vn) - Có những mùa trăng đi qua tuổi thơ rồi ở lại mãi trong ký ức, không phải bởi những chiếc đèn lồng rực rỡ hay những mâm cỗ đầy, mà chỉ bởi một ánh sáng rất nhỏ. Một cậu bé nghèo, một chiếc đèn làm từ vỏ hộp thuốc cũ và một ngọn nến nhiều lần tắt rồi lại được thắp lên. Đằng sau thứ ánh sáng chập chờn ấy là một nỗi nhớ không gọi thành tên, là tình yêu của người mẹ, là bóng dáng một người cha đã đi xa và là một điều kỳ diệu mà chỉ thời gian mới có thể trả lời. “Ánh lửa đêm trăng” là một câu chuyện nhẹ nhàng về ký ức và tình yêu thương, thứ ánh sáng dù năm tháng có trôi qua, vẫn đủ sức soi ấm một khoảng tối trong lòng người.

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