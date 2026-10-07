Khởi công xây dựng nhà ở cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Sáng 7/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà ở cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tham dự Lễ khởi công có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa; Lọng Khăm Phon Mi Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền, Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; đại diện các ban, sở, ngành và cơ quan chuyên môn 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Công trình nhà ở Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích 1,5ha thuộc bản Lóng Cụ, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, gồm các hạng mục như: nhà cầu siêu, khu lưu giữ di vật liệt sĩ tạm thời; nhà ở, nhà làm việc của cán bộ, nhân viên và một số công trình phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư công trình là 60 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng mới nhà ở cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ là việc làm cần thiết, góp phần lưu giữ hài cốt và di vật liệt sĩ; đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt, công tác cho cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn Lào.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng tiến độ, quy định về kỹ thuật để công trình sớm đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng.

Trước đó, Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức trao đổi về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 2 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Hủa Phăn đã có thành tích xuất sắc trong công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Thăm, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Na Thoong, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Đầu Thanh Tùng chia sẻ với những khó khăn, vất vả, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào ngày càng khó khăn do nguồn thông tin hạn chế, địa hình thay đổi, thời tiết khắc nghiệt. Đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Nhân dịp này, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà cho Đội Quy tập và trao 100 triệu đồng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ủng hộ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Xuân Hùng (CTV)