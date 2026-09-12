[Podcast] Truyện ngắn: Bóng mây cuối trời
(Baothanhhoa.vn) - Các bạn thân mến, có những người mẹ cả đời chẳng mong gì nhiều... ngoài một cuộc gọi của con. Bà Thảo đã dành cả tuổi xuân, cả những năm tháng nhọc nhằn để nuôi ba người con trai trưởng thành. Các con đi xa, thành đạt, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đủ đầy. Chỉ có điều... những cuộc gọi về cho mẹ ngày một thưa. Ở lại bên bà là Hến - cô con gái tật nguyền không thể bước đi, nhưng lại là người duy nhất chưa bao giờ rời khỏi mẹ. Tiền bạc có thể gửi về. Quà cáp có thể mua. Nhưng liệu có thể gửi về một tuổi già được yêu thương? “Bóng mây cuối trời” là một câu chuyện về tình mẫu tử, về những đứa con mải miết chạy theo cuộc đời và về một sự thật đôi khi rất đau: có những người ở rất xa ta, nhưng cũng có những người ở ngay bên cạnh mà ta lại vô tình bỏ quên. Mời bạn lắng nghe truyện ngắn “Bóng mây cuối trời”của tác giả Nguyễn Minh Hiếu qua giọng đọc Tuấn Tú - và biết đâu, sau câu chuyện này, bạn sẽ muốn gọi về cho mẹ.
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