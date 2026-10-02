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Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quốc tế tiếp diễn

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/10, phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai lần thứ 23, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tình hình quốc tế đang đối mặt nhiều biến động, đồng thời cảnh báo nguy cơ các cuộc xung đột tiếp diễn trong năm tới.

Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quốc tế tiếp diễn

Ngày 1/10, phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai lần thứ 23, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tình hình quốc tế đang đối mặt nhiều biến động, đồng thời cảnh báo nguy cơ các cuộc xung đột tiếp diễn trong năm tới.

Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột quốc tế tiếp diễn

Theo ông Putin, nhiều chuẩn mực từng được sử dụng trong quan hệ quốc tế đang bị suy giảm trong khi những quy tắc mới chưa được hình thành đầy đủ. Ông cho rằng các cường quốc hiện sở hữu những loại vũ khí có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại, trong khi chưa có sự bảo đảm tuyệt đối rằng chúng sẽ không được sử dụng.

Đề cập trật tự thế giới, Tổng thống Putin cho rằng ảnh hưởng của phương Tây đang suy giảm, trong khi vai trò của các quốc gia thuộc “đa số toàn cầu” ngày càng gia tăng. Theo ông, các nước Đông và Tây, Bắc và Nam cuối cùng sẽ phải thống nhất những nguyên tắc nhằm xây dựng một trật tự quốc tế mới theo hướng đa cực. Nga và Belarus cũng đã đề xuất xây dựng Hiến chương Á-Âu về đa cực và đa dạng trong thế kỷ XXI.

Về xung đột tại Ukraine, ông Putin khẳng định Moscow không phải bên khởi đầu cuộc chiến và cho rằng Nga bị đặt vào tình thế phải sử dụng biện pháp quân sự để tự vệ. Tổng thống Putin đồng thời cáo buộc các nước phương Tây theo đuổi mục tiêu gây thất bại chiến lược cho Nga.

Ông Putin cũng cho rằng việc xây dựng lòng tin giữa các quốc gia là quá trình phức tạp và dễ bị phá vỡ, đồng thời kêu gọi các bên duy trì đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ leo thang. Đề cập Liên hợp quốc, Tổng thống Nga ủng hộ cải tổ tổ chức này theo hướng phản ánh đầy đủ hơn vai trò của các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông. Ông cho rằng các thể chế quốc tế được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai chưa hoàn toàn phản ánh thực tế của thế kỷ XXI.

Ngoài ra, ông Putin cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro, trong đó có nguy cơ mất kiểm soát công nghệ. Ông nhấn mạnh các quốc gia cần bảo đảm chủ quyền và an ninh công nghệ, đồng thời duy trì khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Chiến tranh Thế giới thứ hai #Tổng thống nga vladimir putin #Xung đột #Thảo luận #Quốc gia

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