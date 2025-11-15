Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Anh cam kết ứng phó các “mối đe dọa hỗn hợp”

Các bộ trưởng quốc phòng của Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Anh cam kết tăng cường phối hợp nhằm ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, bao gồm xâm nhập drone, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch, sau cuộc họp tại Berlin ngày 14/11. Cuộc họp có sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xuyên châu Âu trong bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tại Berlin. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh điều phối để đối phó các đe dọa hỗn hợp “nhằm vào đồng minh”, bao gồm nâng cấp năng lực phòng thủ drone, cải thiện chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường hợp tác giữa các đối tác châu Âu. Đây là bước đi nhằm ứng phó với những mối nguy ngày càng tinh vi, mà nhiều nước châu Âu cáo buộc là do Nga thực hiện, bao gồm phá hoại, chiến dịch tung tin sai lệch và các hoạt động ngầm khác.

Thời gian gần đây, một loạt sân bay và cơ sở quân sự nhạy cảm tại Bỉ, Đan Mạch, Đức, Na Uy và Ba Lan ghi nhận các hoạt động drone bất thường chưa rõ nguồn gốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định: “Những vụ việc này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ của Nga, đồng thời tìm cách gây bất ổn và gieo sợ hãi trong xã hội chúng ta.”

Máy bay không người lái Quantum-Systems Falke/Vector được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế ILA tại Sân bay Schoenefeld ở Berlin, Đức, ngày 5/6/2024. Ảnh: Reuters.

Các bộ trưởng khẳng định sẽ duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó ưu tiên tích hợp các cơ sở sản xuất quốc phòng của Ukraine vào chuỗi cung ứng châu Âu. Họ nhấn mạnh, việc củng cố năng lực sản xuất quốc phòng của châu Âu không chỉ giúp tăng cường phòng thủ, mà còn bảo đảm khả năng tự chủ chiến lược trong bối cảnh các mối đe dọa đa chiều gia tăng.

Ngoài ra, các bộ trưởng cam kết đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO, cung ứng thiết bị quân sự tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cảnh báo: “Sự gây hấn của Nga buộc các đồng minh châu Âu phải hành động nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Châu Âu đang bước vào một kỷ nguyên đe dọa mới, đòi hỏi hợp tác và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.”

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn, đồng thời các mối nguy “hỗn hợp” như tấn công mạng và drone bất thường ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Âu. Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng phối hợp quốc tế, chia sẻ thông tin tình báo và phát triển năng lực quốc phòng nội khối là yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh châu lục.

Bích Hồng

Nguồn: AFP, CNA