Tổng Thư ký NATO: EU sẽ tự làm suy yếu mình nếu theo đuổi con đường an ninh riêng

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây cảnh báo Liên minh châu Âu sẽ tự làm suy yếu mình nếu theo đuổi con đường an ninh riêng, đồng thời nhấn mạnh các nước châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Anadolu

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin DPA, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhận định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tự gây tổn hại cho chính mình nếu tìm cách đi theo con đường độc lập trong lĩnh vực an ninh.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Manfred Weber, Chủ tịch Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) – lực lượng lớn nhất tại Nghị viện châu Âu kêu gọi biến EU thành một “NATO châu Âu”. Trước đó, ông Weber thúc giục Brussels “hành động tự tin” và xây dựng “chiến lược an ninh của riêng mình”, thay vì phụ thuộc vào Washington.

Trả lời câu hỏi về quan điểm này, ông Rutte cảnh báo rằng NATO “không chỉ có EU”. Theo ông, các nước EU trong NATO chỉ chiếm khoảng một phần tư tổng sản lượng kinh tế của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Ông Rutte nhấn mạnh: “Kỳ vọng lớn nhất của Washington đối với các đồng minh châu Âu là chúng ta phải chi tiêu nhiều hơn và châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn”.

Tổng Thư ký NATO cũng cho rằng các nước thành viên châu Âu cần đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc gia tăng ngân sách quốc phòng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy các nước NATO cam kết nâng chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP mỗi năm vào năm 2035 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague hồi tháng 6. Đề xuất này vấp phải sự phản đối từ một số thành viên, trong đó có Slovakia và Tây Ban Nha. Madrid thậm chí coi mục tiêu này là “hoàn toàn không khả thi”, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng áp thuế nếu không tuân thủ.

Bên cạnh đó, Brussels và Washington cũng được cho là có cách tiếp cận khác nhau đối với xung đột Ukraine. Tháng 11, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo EU đang làm chậm các nỗ lực hòa bình của Mỹ và “âm mưu kéo dài chiến tranh”. Cùng thời điểm, báo New York Times dẫn nguồn tin cho biết Washington đã cảnh báo các đồng minh châu Âu của Kiev không nên kéo dài xung đột, trong bối cảnh nguy cơ leo thang ngày càng gia tăng.

Về phía Nga, Moskva cho rằng xung đột hiện nay là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO, bắt nguồn từ việc liên minh này liên tục mở rộng về phía Đông. Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không có ý định đối đầu với NATO, chừng nào các lợi ích của Moskva còn được tôn trọng.

Bích Hồng

Nguồn: RT