Nhật Bản mở rộng vùng cấm bay UAV để phòng ngừa khủng bố

Nhật Bản đang chuẩn bị mở rộng phạm vi cấm bay dành cho thiết bị bay không người lái UAV nhằm đối phó nguy cơ khủng bố ngày càng tăng, trong bối cảnh công nghệ thiết bị bay không người lái trở nên nhanh hơn và khó kiểm soát hơn. Động thái này được báo giới Nhật Bản ghi nhận như một bước điều chỉnh pháp lý lớn nhất kể từ khi Đạo luật Drone (Drone Act) có hiệu lực năm 2016.

Nhật Bản mở rộng vùng cấm bay UAV để phòng ngừa khủng bố. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo quy định hiện nay, UAV không được phép hoạt động trong phạm vi 300 mét quanh các cơ sở quốc gia trọng yếu, trừ khi đã được cấp phép. Tuy nhiên, đề xuất mới đang hướng tới việc kéo giãn vùng cấm bay lên đến 1.000 mét. Chính quyền dự kiến sửa đổi luật và bổ sung các hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn.

Theo bản thảo sửa đổi, không phận phía trên các cơ sở trọng yếu sẽ được phân loại thành vùng đỏ, khu vực cấm bay tuyệt đối. Các địa điểm bao gồm văn phòng thủ tướng và tòa nhà Quốc hội. Khu vực bao quanh vùng đỏ trong bán kính khoảng 1.000 mét, sẽ trở thành vùng vàng, khu vực cấm bay mở rộng áp dụng cho nhiều loại tình huống an ninh. Các quy định này cũng được mở rộng đối với vị trí di chuyển thực tế của nhà vua hoặc thủ tướng khi cần thiết.

Chính phủ sẽ bổ sung quyền hạn cho Bộ trưởng Ngoại giao trong việc thiết lập vùng cấm bay tạm thời tại các hội nghị quốc tế hoặc sự kiện có sự tham dự của quan chức nước ngoài. Đại sứ quán, cơ sở quốc phòng, sân bay và nhà máy điện hạt nhân tiếp tục được xếp vào nhóm khu vực hạn chế bay theo quy định hiện hành.

Việc siết chặt quản lý UAV diễn ra trong bối cảnh thiết bị này trở thành khí tài phổ biến trong các cuộc xung đột, đặc biệt là giữa Nga và Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng bị lợi dụng trong các hành động tấn công hoặc phá hoại. Nhật Bản trong tháng 6 đã cập nhật chính sách kinh tế cơ bản, bổ sung các biện pháp chống khủng bố liên quan tới hoạt động UAV bất hợp pháp.

Thanh Giang

Nguồn: Nikkei Asia.