Nga lên tiếng về nghi vấn liên quan đến UAV trên các sân bay Bỉ

Ngày 6/11, Nga đã lên tiếng phản bác những nghi vấn cho rằng Moscow đứng sau các vụ xuất hiện máy bay không người lái (UAV) làm gián đoạn hoạt động tại một số sân bay ở Bỉ. Phía Nga khẳng định đây là “những cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời cáo buộc phương Tây đang lợi dụng các sự cố an ninh để “thổi phồng căng thẳng” và “bôi nhọ” Nga trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng leo thang.

Nga lên tiếng về nghi vấn liên quan đến UAV trên các sân bay Bỉ. Ảnh: Tass

Hãng TASS dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại Bỉ với kênh VRT nêu rõ: “Nga không liên quan đến thiết bị bay không người lái trên không phận Bỉ. Chúng tôi không có động cơ hay lợi ích gì để phóng chúng”. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, hành động đúng đắn duy nhất trong những trường hợp như vậy không phải là khơi dậy căng thẳng hay “ngoại giao phát thanh” mà là thiết lập liên hệ và hợp tác giữa những cơ quan liên quan, điều mà Moscow sẵn sàng thực hiện. “Ngoại giao phát thanh” là hoạt động đưa ra những tuyên bố công khai mạnh mẽ hoặc mang tính đe dọa thông qua phương tiện truyền thông để gây sức ép với một quốc gia khác, thay vì thông qua các cuộc đàm phán riêng tư, hậu trường.

Đại sứ quán Nga cũng cho biết thêm, Nga nhiều lần bày tỏ lập trường tương tự sau những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vụ UAV ở Ba Lan, đồng thời nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng Nga khi đó đã đề nghị tham vấn song phương nhưng phía Warsaw “phớt lờ sáng kiến mang tính xây dựng này”.

Bình luận về thông tin trên phương tiện truyền thông Bỉ dẫn nguồn tin ẩn danh nghi ngờ Nga có thể “liên quan” đến các thiết bị bay không người lái chưa được xác định tại Bỉ, Đại sứ quán Nga cho biết: "Chính phủ Bỉ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc trực tiếp nào đối với Nga. Đây chỉ là những giả định “rất có khả năng” từ phía họ".

Tối 4/11, hai sân bay quốc tế quan trọng của Bỉ – Brussels Airport và Liège Airport đã buộc phải tạm ngừng hoạt động sau khi cơ quan kiểm soát không lưu phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (drone) xuất hiện gần khu vực đường băng, gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không.

Tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận tiếp tục trở thành mối lo ngại chung của châu Âu. Trong những tháng gần đây, sân bay Copenhagen từng phải đóng cửa 4 giờ, sân bay Oslo đóng cửa 3 giờ vì lý do tương tự. Một số quốc gia Đông Âu cũng báo cáo các vụ nghi ngờ thiết bị bay không người lái Nga xâm nhập không phận, trong đó có Ba Lan và Romania.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi đây là một hình thức “chiến tranh hỗn hợp”, mục tiêu là “gieo rắc chia rẽ” trong nội bộ châu Âu.

Lê Hà

Nguồn: Tass, Obozrevatel