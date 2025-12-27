Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 72h

Sau 3 ngày đàm phán căng thẳng, Thái Lan và Campuchia đã đi tới nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 72h, có hiệu lực từ ngày 27/12. Đây là kết quả mang tính bước ngoặt sau khi phái đoàn quân sự hai nước thông qua bản dự thảo sửa đổi lần thứ sáu tại hội nghị Chanthaburi. Lệnh ngừng bắn tạm thời này được xem là “giai đoạn thử nghiệm lòng tin” trước khi tiến tới một thỏa thuận hòa bình bền vững hơn theo khuôn khổ Tuyên bố Kuala Lumpur.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Nattaphon Narkphanit (ở giữa), ký tuyên bố chung Thái Lan-Campuchia tại Chanthaburi về lệnh ngừng bắn 72h . Ảnh: Bangkok Post

Phát biểu chính thức trước giới truyền thông sau cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận chính phủ đã bật đèn xanh cho kế hoạch này. Ông nhấn mạnh rằng 72 giờ tới sẽ là thước đo cho sự chân thành của các bên

Thủ tướng Anutin tuyên bố :"Thái Lan luôn nhất quán trong các cam kết quốc tế. Chúng tôi thiết lập lệnh ngừng bắn này để kiểm tra thực địa. Nếu không có bất kỳ tiếng súng nào vang lên trong 3 ngày tới, chúng tôi sẽ tiến hành các bước tiếp theo”

Ông cũng khẳng định quân đội Thái Lan đã hoàn thành các mục tiêu bảo vệ chủ quyền và sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao khi an ninh biên giới được đảm bảo.

Trong ngày 26/12, tại cửa khẩu quốc tế Ban Phakkat, tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước đã kết thúc phiên họp lần thứ ba cấp Ban Thư ký. Sau hơn 4 giờ làm việc thực chất, phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Yem Boraden dẫn đầu đã chuyển bản dự thảo thỏa thuận lần thứ sáu cho phía Thái Lan. Dự thảo đã được điều chỉnh nhiều lần để phù hợp với yêu cầu của cả hai bên. Các thông tin chính thức cho thấy hai bên đã đạt được đồng thuận trên nguyên tắc.

Theo lịch trình, ngay trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapol Nakpanich và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tea Seiha sẽ gặp gỡ trực tiếp để ký kết tuyên bố chung, chính thức hóa các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Cuộc xung đột bùng phát từ ngày 7/12/2025 tại khu vực đền cổ Ta Kwai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến hàng trăm nghìn dân thường phải sơ tán. Việc thực thi lệnh ngừng bắn vào thời điểm cuối năm mang lại hy vọng về một giai đoạn ổn định mới cho khu vực biên giới hai nước trong năm 2026.

Hiện dư luận quốc tế và ASEAN sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến tại thực địa để đảm bảo các bên không vi phạm thỏa thuận vừa đạt được.

Nhật Lệ

Nguồn: TNN news, Bangkok post