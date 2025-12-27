Tổng thống Trump sẽ sớm thảo luận với Tổng thống Putin về cuộc xung đột ở Ukraina

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông có thể sẽ sớm nói chuyện với người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến ​​sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm 27/12, Tổng thống Trump chia sẻ: "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp với ông Zelensky. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp với ông Putin“, đồng thời cho biết thêm ông dự kiến ​​sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga”sớm thôi, khi nào tôi muốn." Ông Trump không nói rõ khi nào cuộc nói chuyện sẽ diễn ra, hoặc liệu sẽ diễn ra trước hay sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Zelensky.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/12 cho biết, ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ hòa bình trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/12 tới. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump tại Florida sẽ tập trung vào các vấn đề lãnh thổ, đặc biệt là liên quan đến vùng Donbass của Nga, vốn vẫn là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Ông Zelensky cho biết ông sẽ nêu ra ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga nếu Moscow đồng ý ngừng bắn trong 60 ngày hoặc lâu hơn.

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida vào ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ảnh: SCMP.

Tuy nhiên, Moscow trước đó đã bác bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý, cho rằng đây là một ý đồ để câu giờ nhằm tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng, nhấn mạnh rằng các vùng Donetsk và Lugansk là những phần không thể tách rời của Nga.

Trong khi đó cùng ngày 26/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết đã có những tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông Ryabkov, ngày 25/ 12 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hòa bình. Nhà ngoại giao cấp cao Nga nói, đó là thời điểm “chúng ta đã tiến rất gần, thực sự rất gần với một giải pháp” nhưng ông không nói rõ cột mốc quan trọng đó là gì.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik.

Ông Ryabkov cũng cho biết thêm rằng, trong khi Moscow “hoàn toàn sẵn sàng” giải quyết xung đột, thì Kiev và các quốc gia châu Âu ủng hộ nước này đã “tăng gấp đôi nỗ lực phá hoại” một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow sẵn sàng tiến lên phía trước nhưng thành công còn phụ thuộc “vào ý chí chính trị của phía bên kia”. Việc đạt được thỏa thuận sẽ là bất khả thi “nếu không có giải pháp thích đáng” cho những vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột.

Thúy Hà

Nguồn: RT/TASS