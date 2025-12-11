Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm, làm việc tại xã Trường Văn

Chiều 11/12, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với cán bộ chủ chốt xã Trường Văn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Xã Trường Văn được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng 4 xã của huyện Nông Cống cũ gồm: Trường Minh, Trường Trung, Trường Sơn, Trường Giang. Ngay sau khi được thành lập và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Trường Văn đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 335 tỷ đồng; tổng thu ngân sách xã đạt 213 tỷ đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trường Văn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chưa đồng đều, hiệu quả chưa cao; hoạt động thương mại dịch vụ chưa có nhiều khởi sắc, quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu tính ổn định; công tác quản lý đất đai, tài nguyên còn có lúc chưa chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra, gây khó khăn cho công tác quản lý; chất lượng dạy và học giữa các bậc học chưa đồng đều, cơ sở trường lớp còn thiếu và xuống cấp ở một số điểm trường...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Trường Văn đã đạt được trong hơn 5 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Trường Văn tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết liệt tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hoàn thiện hạ tầng vùng sản xuất. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế. Đặc biệt, cần tập trung đẩy mạnh xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, không để hồ sơ quá hạn, tạo sự đồng thuận và hài lòng của Nhân dân. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Quốc Hương